Le Barça a trouvé le remplaçant de Lewandowski, le dégraissage XXL de Manchester United

Darwin contre Lewandowski

Le média anglais The Sun a lâché une bombe sur le mercato de Liverpool. Darwin Nunez est devenu la priorité du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski. Engagé jusqu’en 2028, l’Uruguayen rentre dans la fourchette de salaire que peut offrir le club catalan. Des sources sud-américaines insistent sur le fait que l’idée de jouer pour les géants espagnols séduit le joueur bien qu’il soit pour l’instant heureux à Liverpool. Néanmoins, les difficultés financières des Blaugranas font de Darwin Nunez un joueur presque intransférable.

Vague de départs à Manchester

D’après le Mirror, Erik Ten Hag fait partie des cibles du Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel cet été. Le silence de Sir Jim Ratcliffe, le co-propriétaire du club mancunien, sur le soutien public au manager, pourrait pousser le néerlandais à s’en aller. Il parle couramment l’allemand, connaît la philosophie du club et est admiré par l’ensemble de la direction sportive bavaroise. Il pourrait ne pas être le seul départ, car tout le monde ou presque est à vendre à United. Le Daily Mail s’est amusé à dresser les départs les plus probables du club. Les noms d’Eriksen et de Casemiro ou d’Antony sont mentionnés.

Duel portugais pour Milan

Le dénouement sur le choix du futur coach de l’AC Milan se rapproche. La Gazzetta Dello Sport évoque un derby portugais entre Paulo Fonseca et Sergio Conceição. En effet, les deux coachs sont en concurrence pour occuper le poste d’entraîneur à la place de Pioli la saison prochaine. La semaine qui arrive sera fondamentale pour Milan concernant cette décision hautement importante pour le futur des Rossoneri.