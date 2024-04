PSG : le point médical avant la réception du HAC

Dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille Le Havre et pourrait profiter de l’occasion pour s’offrir le douzième titre de son histoire en championnat. Avant ce rendez-vous, le club de la capitale vient de communiquer son traditionnel point médical. Ce dernier concerne Presnel Kimpembe et Sergio Rico.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 69 30 47 20 9 1 73 26 16 Le Havre 28 30 -11 6 10 14 27 38

Ainsi les Rouge et Bleu précisent que Presnel Kimpembe a effectué ce jour des exercices individuels avec ballon sur le terrain alors que Sergio Rico a, de son côté, effectué des tests athlétiques au Campus PSG afin d’évaluer son état de forme et programmer par la suite un entraînement adapté. L’infirmerie se vide plus que jamais au sein de la Ville Lumière.