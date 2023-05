La suite après cette publicité

Comme chaque lundi, le classement des top buteurs européens se met à jour avec ce 32e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Premier du classement depuis de longues semaines, Erling Haaland truste toujours la première place. Aligné pendant l’intégralité de la rencontre face à Brighton mercredi (1-1), le Norvégien s’est illustré par la passe et non par le but. Ce samedi, il a été préservé lors de la défaite contre Brentford (1-0). Le cyborg n’a donc pas pu inscrire de nouveaux buts qui auraient pu lui permettre d’accroitre son avance.

Il y a néanmoins du mouvement chez ses poursuivants. Quatrième la semaine passée, Harry Kane fait un bond au classement et est désormais deuxième. Alors que Tottenham n’a pas réussi à arracher un ticket pour l’Europe, le buteur de 29 ans s’est donné à fond pour entretenir les espoirs européens des Spurs. Son doublé contre Leeds (4-1) a été insuffisant pour les Londoniens mais a permis à Kane de dépasser Enner Valencia et Kylian Mbappé. L’Equatorien de Fenerbahce a joué en Coupe de Turquie ce week-end et n’a donc pas pu améliorer son bilan de 28 buts en 29 matches de championnat. De son côté, après avoir inscrit 9 buts en 6 rencontres de Ligue 1, Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets ce samedi face à Strasbourg (1-1). L’ancien Monégasque, qui a annoncé qu’il restera au PSG la saison prochaine, a fait une passe décisive à Lionel Messi mais reste bloqué à 28 buts en Ligue 1. Il sort du podium de ce classement.

À lire

PSG : l’émouvant message de la femme de Sergio Rico

Osimhen se replace, le championnat écossais à l’honneur

Son poursuivant pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1, Alexandre Lacazette, a lui aussi été déclassé à cause de Kyogo Furuhashi. L’attaquant japonais du Celtic Glasgow a pris part à deux rencontres cette semaine. Ne jouant que 10 minutes face à Hibernian mercredi dernier (4-2), le buteur de 28 ans a inscrit un doublé face à Aberdeen samedi lors du succès fleuve des siens (5-0). En 36 matches de Premiership écossaise, Furuhashi compile ainsi 28 buts. Un bilan qui lui permet de dépasser Alexandre Lacazette, pourtant buteur ce samedi face à Reims (3-0). Le capitaine de l’OL devra marquer ce week-end à Nice pour remonter mais surtout pour aller chercher le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Il peut être confiant car la dernière fois que Lacazette avait affronté Nice lors d’une dernière journée de Ligue 1, le buteur de 32 ans avait inscrit un doublé avant de partir du côté d’Arsenal.

La suite après cette publicité

Juste derrière le Lyonnais, on retrouve un ancien de Ligue 1 avec Victor Osimhen. Auteur d’une saison époustouflante en Serie A dont il est le meilleur buteur, l’attaquant de Naples a inscrit un doublé dimanche lors du nul des siens face à Bologne (2-2). Deux buts qui lui permettent de retrouver le chemin des filets mais aussi de faire un bond dans ce classement en passant de la neuvième à la septième place. Il est suivi de près par un nouvel entrant dans ce classement en la personne de Kevin Van Veen. Le buteur batave de 31 ans s’éclate en Ecosse cette saison avec 25 buts inscrits en 38 matches. Avec Motherwell, il a marqué lors du nul face à Livingston mercredi (1-1) avant de récidiver lors du succès contre Dundee United dimanche (4-2), ce qui explique son entrée fracassante dans ce top 10. Muet lors des deux rencontres de la semaine de Dnipro-1, l’inefficacité d’Artem Dovbyk a été l’une des raisons pour lesquelles son équipe s’est inclinée face à Vorskla (2-1) et le Shakhtar (3-0). Il chute en neuvième position de ce classement. Enfin, l’Écossais Lawrence Shankland conserve la dixième place grâce à un nouveau but contre Aberdeen avec Heart of Midlothian (2-1)

Cela ne se joue qu’à quelques minutes par rapport à Shankland mais Jonathan David, double buteur samedi avec Lille, n’arrive pas à rentrer dans ce top 10 malgré ses 24 unités. Hugo Cuypers, buteur avec la Gantoise samedi contre Westerlo (3-1), est dans la même situation. Appelé pour la première fois avec le Brésil, Malcom sort de ce top 10 et stagne encore à 23 buts car il n’était pas dans les deux derniers groupes du Zénith Saint-Pétersbourg. Robert Lewandowski, buteur mardi contre Valladolid, compte également 23 unités en Liga. Juste derrière, Mehdi Taremi (FC Porto) et Ayase Ueda (Cercle Bruges) s’accrochent avec 22 réalisations. Guido Burgstaller (Rapid Vienne) et Lautaro Martinez, buteur avec l’Inter Milan contre l’Atalanta, sont dans la même situation avec 21 buts inscrits en championnat jusque-là. Ivan Toney (Brentford), Folarin Balogun (Stade de Reims), Jean-Pierre Nsamé (Young Boys de Berne), Quincy Promes (Spartak Moscou), Habib Diallo (Strasbourg), Loïs Openda (RC Lens) et les deux attaquants du Fatih Karagümrük Mbaye Diagne et Fabio Borini comptabilisent 20 buts sur cette saison.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens