OL : mauvaise nouvelle pour Malick Fofana

Depuis son arrivée à l’OL à l’hiver 2024, Malick Fofana impressionne. Faisant d’énormes différences, l’ailier belge de 20 ans a également su avoir des statistiques la saison dernière avec 11 buts et 6 passes décisives en 41 matches. Un rendement qui a forcément attiré de nombreux courtisans cet été. Et alors que le Bayern Munich et Liverpool observent sa situation avec attention, l’ancien de La Gantoise est dans le viseur d’Everton, qui a déjà transmis une offre à Lyon.

Pour autant, l’ailier de poche se concentre sur sa préparation estivale avec l’OL. Buteur et passeur décisif face à Hambourg ce week-end, le numéro 11 des Gones ne sera pas de la partie lors des deux prochaines rencontres amicales comme l’explique Le Progrès. Touché à la tête lors d’un choc violent à l’entraînement, Fofana ne jouera donc pas les rencontres face à Majorque et le Bayern Munich cette semaine à cause d’un arrêt de dix jours, obligatoire après ce genre de contusions à la tête.