Brésil : cinq nouveaux appelés pour les matches amicaux de juin

Défait face au Maroc lors de leur dernier match amical et éliminé en quarts de finale lors de la dernière Coupe du monde face à la Croatie, le Brésil s’apprête à disputer de nouvelles joutes amicales lors du mois de juin. Dans cette optique, les Brésiliens affronteront la Guinée le 17 juin prochain et le Sénégal le 20 juin. L’occasion pour Ramon Menezes d’incorporer de nouveaux joueurs qui pourraient s’imposer de manière durable. C’est ainsi que Vanderson, latéral droit de l’AS Monaco, a été appelé pour le rassemblement à venir.

Auteur d’un but et quatre passes décisives pour sa première saison sur le Rocher, c’est la première fois que le joueur de 21 ans est appelé avec la Seleção. Malcom, qui a inscrit 23 buts et délivré 7 passes décisives avec le Zenit Saint-Pétersbourg cette saison, fait également partie de ce qui sera son premier rassemblement avec les Auriverdes. Joelinton, prépondérant dans le succès de Newcastle, honorera également sa première cape tout comme Nino, solide défenseur de 26 ans évoluant du côté de Fluminense, et Ayrton Lucas, latéral gauche de 25 ans de Flamengo.

