Mercato PSG : Kylian Mbappé annonce où il jouera la saison prochaine

Encore un record pour Kylian Mbappé. Présent lors de 31e édition des Trophées UNFP, au Pavillon Gabriel de Paris, Kylian Mbappé (24 ans) a été récompensé. Des mains de son sélectionneur Didier Deschamps, Kylian Mbappé a reçu, pour la 4e fois de suite, le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Un record dans l’histoire de la cérémonie. Après la remise de son trophée, l’international français a d’abord tenu à saluer Loïs Openda (RC Lens) et Jonathan David (Lille), nommés à ses côtés.

«Je tiens à féliciter mes coéquipiers et les Lensois qui ont fait une superbe saison. Jonathan David qui a marqué beaucoup de buts. Et Léo qui m’a permis d’avoir cette saison. C’est un privilège de jouer au PSG avec des joueurs comme ça. Je remercie également les gens de l’ombre qui nous permettent de gagner», a-t-il d’abord expliqué au micro de Prime Video, en ajoutant quelques mots pour son coéquipier Sergio Rico, victime d’un dramatique accident ce dimanche matin.

Réponse claire de Kylian Mbappé

Avant de revenir sur sa saison actuelle. «J’ai toujours voulu gagner et marquer l’histoire du Championnat. Malgré mon ambition, je n’ai pas toujours cru pouvoir gagner aussi rapidement. Je suis très content (…) Il ne faut pas négliger ce titre qui nous permet d’être propulsé au sommet du football français. On est très fiers, on fait partie de l’équipe qui a permis de faire entrer le PSG dans l’histoire», a ajouté le lauréat de la saison 2022-23.

Enfin, Kylian Mbappé n’a pas pu esquiver la fameuse question autour de son avenir proche. Toujours sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’attaquant a souvent été cité dans la presse pour un départ, notamment après l’élimination parisienne contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions. «On ne parle pas de mon avenir ? Tant mieux. Je suis content, j’ai un contrat, l’année prochaine je serai là et je serai très content». Le message auprès du public parisien est passé.