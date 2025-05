Ligue des Champions : l’UEFA tape du poing sur la table avant la finale PSG - Inter Milan !

Les supporters de l’Inter Milan ont d’abord dû faire face à une allocation extrêmement réduite : seulement 18 000 billets sur les 70 000 places de l’Allianz Arena de Munich leur ont été réservés. Confrontés à une demande presque dix fois supérieure — plus de 180 000 demandes selon le club nerazzurro — de nombreux fans se sont retrouvés sur liste d’attente ou carrément exclus du tirage au sort organisé début mai. Ceux qui ont obtenu un ticket ont ensuite essuyé des annulations massives, l’UEFA neutralisant en retour plusieurs milliers de billets suspectés d’avoir été achetés via des botnets ou revendus illégalement. Parallèlement, les systèmes de paiement internationaux, soumis à des blocages bancaires sur certaines transactions transfrontalières, ont entraîné des échecs d’achat au moment de la validation finale, laissant des supporters venus d’Italie sans confirmation de leur place.

Du côté du PSG, les difficultés ont été tout aussi prégnantes : malgré une allocation similaire à 18 000 billets, la procédure de demande en ligne — déployée exclusivement via l’application officielle de l’UEFA Mobile Tickets — a souffert de bugs techniques et de files d’attente interminables. Des centaines de Parisiens se sont plaints de l’absence de notifications à l’ouverture de la vente, quand d’autres se sont vus débiter sans recevoir leurs billets numériques ou ont été empêchés d’accéder à l’application en raison d’une surcharge des serveurs. Enfin, la politique « zéro papier » et l’interdiction de toute revente non officielle ont poussé certains supporters à recourir au marché noir, où les places s’échangent parfois jusqu’à 8 000 € sur des sites frauduleux, avec le risque permanent de se voir refuser l’entrée le soir du match. Un véritable problème pour l’institution européenne.

Le rappel cinglant de l’UEFA

Les supporters en quête d’un précieux sésame pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan, prévue le 31 mai à Munich, sont cette fois mis en garde : l’UEFA rappelle que tout achat de billets via des plateformes de revente non autorisées, qu’il s’agisse de sites tierces, d’agences ou de revendeurs indépendants, est strictement déconseillé. Dans son communiqué, l’instance précise que ces billets peuvent être annulés à tout moment, entraînant le refus d’entrée, voire l’expulsion du stade, et que les acheteurs s’exposent au risque de ne jamais recevoir les billets acquis illégalement. Ce rappel intervient alors que la demande atteint des sommets historiques — l’UEFA ayant enregistré plus de 1,2 million de demandes pour à peine 70 000 places attribuées aux supporters des deux clubs — et que les reventes sur le marché noir flambent jusqu’à 10 000 € pour une place standard.

La mise en garde s’étend également aux finales de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence : seul le site officiel de l’UEFA est habilité à émettre les billets, 100 % dématérialisés via l’application Mobile Tickets. Le partage de compte ou la présentation de captures d’écran sont formellement interdits, tout comme les billets papier, désormais obsolètes. Pour renforcer la lutte contre la fraude, l’UEFA a récemment renforcé ses contrôles aux points d’accès, déployé des dispositifs de traçabilité des billets et lancé une cellule spéciale de surveillance du marché secondaire. Face à la flambée des prix et aux témoignages de supporters piégés par des arnaques de grande ampleur, l’instance multiplie les messages de sensibilisation et les partenariats avec les forces de l’ordre locales pour protéger les fans et garantir la sécurité dans et autour du stade. Pour rappel, 25 800 places ont été allouées aux partenaires commerciaux, aux sponsors et aux fédérations.