La grande décision du Barça pour Lamine Yamal, l’Angleterre met une énorme pression à Manchester United

Une saison réussie et des objectifs

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a semblé aux anges devant la télévision espagnole. Après cette magnifique saison ponctuée d’un triplé, Laporta en a profité pour faire de grandes promesses. « Nous signerons pour être encore meilleur », reprend Sport sur sa Une. L’une d’elle, c’est que le Spotify Camp Nou devrait être prêt pour le traditionnel Trophée Joan Gamper. L’autre grosse promesse concerne le mercato qui se veut ambitieux avec déjà la prolongation du prodige Lamine Yamal. Un contrat XXL qui lierait l’Espagnol aux Blaugranas pendant plus de dix ans et avec des montants surréalistes qui pourraient être atteints lors de l’anniversaire de ses 18 ans. D’ailleurs, Sport rapporte qu’il devrait aussi abandonner son numéro 19 pour revêtir le numéro 10, celui d’un certain Lionel Messi.

Manchester United mis sous pression

Direction l’Angleterre avec Manchester United qui se prépare à disputer le match le plus important de sa saison. Il faut dire que la saison a été longue et éprouvante. Alors un sacre en finale d’Europa League face à Tottenham pourrait sauver tout ça. D’autant qu’on rappelle que le gagnant obtient un billet pour la Ligue des champions. Double enjeu donc avec un trophée au bout et un ticket européen. « Plonger et saisir », placarde le Daily Star. Un titre en référence aux supporters mancuniens qui sont prêts à aller à Bilbao à la nage s’il le faut pour soutenir les Red Devils. Ruben Amorim a tenu une fois de plus à les remercier pour leur soutien indéfectible dans cette saison ô combien délicate.

Luka Modric connaît les conditions pour prolonger avec Madrid

En Espagne, le Real Madrid se prépare à la saison prochaine. Xabi Alonso, qui n’a pas encore officiellement été intronisé, peaufine son futur effectif. Comme le placarde AS, une grosse décision a été prise concernant Luka Modric. Le Ballon d’Or 2018 va prolonger à 39 ans. Xabi Alonso a évidemment joué un rôle. L’Espagnol est conscient de l’immense expérience que possède le joueur. Cependant, Modric devra accepter un nouveau rôle et une nouvelle baisse de salaire.