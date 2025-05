Vinicius témoigne lors du procès de supporters de l’Atlético

Épinglés par la justice pour avoir suspendu à un pont une poupée noire avec le maillot de Vinicius Junior, quatre supporters de l’Atlético Madrid comparaissaient devant le tribunal ce lundi. Le joueur a lui témoigné par visioconférence depuis la Cité des Sports du Real Madrid à Valdebebas en présence des quatre accusés. L’annonce du verdict a été avancée au 16 juin, étant donné que Vinícius sera convoqué par le Real Madrid pour la Coupe du Monde des Clubs, qui se déroule aux États-Unis.

Vinicius explique s’être senti «triste et apeuré» en apercevant les images du mannequin suspendu sur les réseaux sociaux, et ne savait pas s’il devait le prendre comme une menace. Le procureur requiert quatre ans de prison pour les accusés pour menaces de mort ainsi que crime contre les droits fondamentaux et les libertés publiques, sous forme de crime contre la dignité.