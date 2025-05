L’arrivée de Xabi Alonso met le feu chez les jeunes du Real Madrid

L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc de touche du Real Madrid provoque d’énormes attentes et d’énormes espoirs auprès des supporters merengues. L’ancien grand milieu du club de la capitale va arriver avec une philosophie de jeu que les fans ont hâte de voir en place, et il sera en plus accompagné de bon nombre de nouvelles têtes, comme Dean Huijsen ou Trent Alexander-Arnold. Un vent d’air frais sur le Santiago Bernabéu donc, où Carlo Ancelotti, bien que respecté et considéré comme une légende du club, essuyait de vives critiques.

Parmi les principaux reproches qui étaient faits au tacticien italien, il y avait le peu de confiance accordé aux jeunes joueurs, que ce soient ceux issus du centre de formation, ou ceux recrutés récemment comme Endrick ou Arda Güler. L’opinion publique madrilène espère que les choses changeront avec Xabi Alonso, et que le Basque alignera des joueurs issus de La Fabrica de façon plus régulière.

Les jeunes sont heureux

Et comme l’indique Relevo, l’arrivée d’Alonso à la tête de l’équipe première a ravi les jeunes joueurs. Celui qui avait déjà occupé un rôle au sein des équipes de jeunes - il avait dirigé les U13 sur la saison 2018/2019 - devrait donner de nombreuses opportunités aux canteranos de l’académie madrilène. Lors de cette aventure, il avait d’ailleurs eu sous ses ordres certains des jeunes les plus prometteurs du club comme Yusi ou Chema, appelés à avoir un rôle en équipe première dans un avenir plus ou moins proche.

La nomination de Xabi Alonso, qui devrait être rendue officielle une fois la saison de Liga terminée, a donc été accueillie avec des sourires et des applaudissements du côté de Valdebebas, où on sait que désormais, plus de joueurs vont avoir des opportunités d’être promus. Autant dire qu’on risque de voir de nouveaux joueurs comme Raul Asencio faire leur apparition sous la tunique merengue dès la saison prochaine…