Son départ, Xabi Alonso, un retour au Real Madrid : Carlo Ancelotti lâche ses vérités

Un nouveau départ. Après une saison en deçà des attentes, la direction du Real Madrid a décidé de procéder à plusieurs changements. Le plus important est certainement le départ de Carlo Ancelotti, qui va tirer sa révérence après plusieurs années de bons et loyaux services. Ce vendredi, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont d’ailleurs officialisé noir sur blanc son départ à l’issue de l’exercice 2024-25. Florentino Pérez a d’ailleurs eu quelques mots pour l’entraîneur, qui recevra un bel hommage de la part de la Casa Blanca demain à l’occasion du match face à la Real Sociedad. « Carlo Ancelotti fait désormais partie intégrante de la grande famille du Real Madrid. Nous sommes fiers d’avoir pu compter sur un entraîneur qui nous a permis d’atteindre autant de succès et qui a également incarné les valeurs de notre club de manière exemplaire.»

La suite après cette publicité

Dans la foulée, l’ancien entraîneur a publié un message d’adieu sur son compte X. Quelques heures plus tard, il s’est présenté face à la presse pour assurer sa dernière conférence de presse d’avant-match à Valdebebas dans le costume d’entraîneur madrilène. Un moment spécial pour l’Italien comme pour les journalistes présents en salle de presse. Ancelotti l’a reconnu. «C’est inévitable que ce soit un jour spécial. Demain, ce sera le dernier jour ici et le dernier match ici. Quand une ère se termine, l’émotion est grande, mais je ne suis pas triste non plus… très heureux car une ère très importante touche à sa fin. Nous partons heureux et satisfaits car nous savions que, tôt ou tard, ce jour devait arriver. J’ai passé de très bons moments ici, avec beaucoup d’amour et de soutien. Tout s’est bien passé, une période assez longue… qui s’est bien terminée, en parfaite harmonie avec le club.»

La suite après cette publicité

Ancelotti fait des mises au point

Il a ajouté : «il n’y a jamais eu de dispute avec mon président, encore moins le dernier jour. Jusqu’ici, tout va bien, et une nouvelle ère commence. Nous avons beaucoup gagné, et je considère également comme une réussite d’avoir tenu plus de 700 conférences de presse avec vous. Je ne pense pas que cela ait été si facile de toutes les supporter, car certaines questions n’étaient pas toujours agréables (…) Je suis très émotif, c’est dans mes gènes. Ça ne me dérange pas de pleurer demain, ce sera une très belle journée. Je la partage avec Luka, qui a été un soutien exceptionnel pendant cette étape. Lui dire au revoir est une expérience merveilleuse.» Le technicien âgé de 65 ans s’attend à vivre beaucoup d’émotions demain. «Ça va être magnifique. Ce sont des journées passionnantes, avec des échanges avec les joueurs… tous inclus.»

Ancelotti poursuit : «je suis fier d’avoir eu l’opportunité d’entraîner dans ce club. C’était mon objectif à mon arrivée ici en 2013. Il n’y avait pas d’autre façon de dire au revoir.» Il a ensuite évoqué son meilleur souvenir au Bernabéu. «Waouh, il y en a eu beaucoup, beaucoup ! C’est très difficile de choisir une seule soirée au Bernabéu. Tous les titres, les finales… les soirées de remontada seront inoubliables (…) Je veux qu’on se souvienne de moi comme un bon entraîneur, mais l’avenir nous le dira. Je pense qu’en ce moment, je reçois encore beaucoup d’affection. Cela me rend très heureux et satisfait.» Même s’il estime ne pas avoir tout bien fait. «Je sais que j’ai fait beaucoup d’erreurs. Mais comme j’en ai fait tellement, je ne peux pas vous dire lequel m’a le plus affecté. Mais rien ne m’a empêché de dormir la nuit.» Malgré tout, il estime avoir accompli sa mission au sein de l’un des plus grands clubs du monde.

La suite après cette publicité

Sa succession, le Brésil et un possible retour au Real Madrid

Un club exigeant où ce n’est pas toujours facile. «Ce n’est pas compliqué non plus. Un entraîneur a beaucoup de responsabilités. Ce club est exigeant, et il le doit, car Madrid a une histoire qui ne lui permet pas de faire autrement. L’exigence est fondamentale, c’est une des raisons de son succès. Pour moi, être ici est la chose la plus facile, car on a tout. La qualité des joueurs, un club qui vit du football et non d’une entreprise. C’est plus facile d’être entraîneur ici que partout ailleurs.» Il n’est pas certain que son successeur, Xabi Alonso, pense la même chose. Ancelotti a d’ailleurs été invité à lui donner quelques conseils. «Je ne veux pas donner de conseils, chacun a sa propre méthodologie. Mais profitez du Real Madrid. Xabi Alonso sera le premier et je lui souhaite toute la chance du monde. Il a la qualité pour entraîner le Real Madrid. Profitez-en, c’est ce que j’ai à dire.» Le coach italien a préféré parler de son propre cas et de sa carrière qui continuera au Brésil au poste de sélectionneur de l’équipe nationale A. Ce qui le motive.

«La sensation est très agréable, vraiment très agréable. Je suis incroyablement excité d’avoir l’opportunité de ne pas trahir le Real Madrid au profit d’un autre club et de rejoindre une équipe nationale historique, un quintuple champion. C’est un grand défi, mais j’adore pouvoir me préparer pour une Coupe du Monde avec le Brésil.» Mais pourrait-il revenir au sein de la Casa Blanca par la suite ? «Ce sont des choses que je ne sais pas (sourires ). Je n’ai pas envie d’entraîner un autre club après le Real Madrid. C’est ce que j’ai dit et je le maintiens. Dans le futur… je ne sais pas. Mais le plus immédiat est de réussir avec le Real Madrid.» Un club qui met fin à une ère avec son départ et celui de Luka Modric. «On pourrait penser qu’une génération dorée touche à sa fin, avec Modric. Même si Carvajal est absent. Mais cette génération, comme tout, doit prendre fin à un moment donné. Et beaucoup sont partis : Casemiro, Cristiano Ronaldo… et le Real Madrid a continué, comme il continuera, à être le meilleur club du monde.» Le nouveau Real Madrid de Mbappé, Vinicius, Bellingham et Xabi Alonso est attendu !