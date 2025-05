Le Real Madrid officialise le départ de Carlo Ancelotti !

Une page se tourne au Real Madrid. Entraîneur principal des Merengues depuis l’été 2021 après une aventure du côté d’Everton, Carlo Ancelotti quitte la capitale espagnole. Plombé par la saison décevante de la Casa Blanca, le technicien italien de 65 ans a finalement trouvé un terrain d’entente avec sa direction pour mettre fin à son contrat, qui courait jusqu’en juin 2026 avec un salaire de 11 millions d’euros. Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier et deux nouveaux trophées remportés cette saison (Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale), le Mister paie ainsi l’exercice 2024-2025 globalement décevant des Merengues.

Battu par le FC Barcelone en championnat, le Real Madrid a également subi la loi des Catalans lors de la finale de la Coupe du Roi et celle de Supercoupe d’Espagne avant d’être balayé par Arsenal lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Autant de déconvenues qui ont finalement précipité le départ de l’ancien coach du Paris Saint-Germain. Pour autant, fidèle à son image, le club madrilène s’est lui engagé à respecter intégralement le contrat du Mister. En parallèle, Florentino Pérez a même prévu de nommer officiellement Ancelotti comme ambassadeur à vie du club, une fonction prestigieuse destinée aux plus grandes légendes du Real.

Au revoir Mister !

«Le Real Madrid CF et Carlo Ancelotti ont trouvé un accord pour mettre fin à son mandat d’entraîneur du Real Madrid. Notre club tient à exprimer sa gratitude et son affection à l’une des plus grandes légendes du Real Madrid et du football mondial. Carlo Ancelotti a mené notre équipe à travers l’une des périodes les plus réussies de nos 123 ans d’histoire et est devenu l’entraîneur avec le plus de titres de notre histoire : 3 Coupes d’Europe, 3 Coupes du Monde des Clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 2 titres de Liga, 2 titres de Copa del Rey et 2 Supercoupes d’Espagne. Au total, 15 titres durant les six saisons qu’il a passées avec notre club. Demain, le Santiago-Bernabéu lui rendra hommage lors de ce qui sera le dernier match de Carlo Ancelotti en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de sa vie», précise le communiqué de la Maison Blanche pour officialiser la nouvelle.

Pöur son second passage sur le banc du Real Madrid (après le premier de 2013 à 2015), le natif de Reggiolo aura malgré tout remporté deux fois la Ligue des Champions, deux fois la Coupe d’Espagne et deux fois la Supercoupe d’Espagne. Des accomplissements auxquels il faut également ajouter deux titres de champion d’Espagne. Un bilan plus qu’honorable pour celui qui aura finalement remporté 161 matches toutes compétitions confondues depuis son retour à Madrid (34 matches nuls, 36 défaites). Si Xabi Alonso, qui a récemment annoncé son départ du Bayer Leverkusen en fin de saison, devrait devenir le prochain entraîneur de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti va, de son côté, poursuivre sa carrière en tant que sélectionneur du Brésil. La fin d’une ère, le début d’une autre.