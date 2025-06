Kylian Mbappé a encore fait parler lors du sacre du PSG en Ligue des Champions !

« Si ce match aura une incidence sur mon avenir ? Je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serai parti très loin ! (rires) ». Les propos de Kylian Mbappé en mars 2023 avaient déjà fait parler à l’époque, et ils ont encore refait surface après le sacre parisien en Ligue des Champions samedi soir face à l’Inter (5-0). On peut le dire, le Bondynois a même été la cible des moqueries sur les réseaux sociaux, venant principalement des fans parisiens, qui ont trouvé en Ousmane Dembélé ou Désiré Doué de nouvelles idoles pour faire oublier KM9.

Il faut dire qu’au delà des propos tenus par l’attaquant tricolore qui semblent plus que maladroits désormais, la situation est un peu cocasse. Effectivement, il aura fallu attendre la première saison sans Kylian Mbappé pour que le Paris Saint-Germain remporte enfin le graal européen. Dans le même temps, le Real Madrid, champion d’Europe la saison dernière, a déçu avec une élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première saison du Français sous la tunique merengue. Forcément, les moqueries fusent.

Le PSG n’a pas oublié Mbappé

Sur les réseaux sociaux, le principal concerné a tout de même tenu à féliciter son ancien club, avec qui il est conflit : « le grand jour est enfin arrivé, la victoire et avec la manière de tout un club, félicitations PSG ». Et son nom est aussi revenu dans les célébrations parisiennes. Marquinhos a ainsi évoqué son cas : « il le méritait. C’est le destin. Nous ne savons pas ce que nous réserve la vie. Kylian est un grand joueur qui mérite beaucoup. Il a beaucoup vécu avec nous ici. C’est un grand ami et un grand coéquipier. Il a tout donné pour Paris, ses statistiques, les matchs qu’il a disputés… Il a tout donné et malheureusement, il n’y est pas parvenu ».

« Nous aurions adoré le compter parmi nous, mais sa décision a été différente », a de son côté lancé Luis Enrique après la rencontre. Dans les médias, et plus particulièrement en Espagne, on ne manque pas de souligner ce titre remporté sans Mbappé. « Luis Enrique avait raison : une autre année sans Ligue des champions pour Mbappé. Le Français s’est rendu au Real Madrid pour remporter la Coupe d’Europe par le chemin qu’il considérait comme le plus rapide, mais au cours de la première année après son départ, le PSG a remporté sa première coupe aux grandes oreilles tant attendue », indique par exemple Sport. Drôle de soirée pour Mbappé…