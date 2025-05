Real Madrid : le message d’adieu émouvant de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid a officialisé ce vendredi en fin de matinée le départ de Carlo Ancelotti (65 ans) après plusieurs années de bons et loyaux services. Sur son compte X officiel, le Mister a publié un message d’adieu. Un texte émouvant de la part de celui qui va devenir le sélectionneur du Brésil.

«Aujourd’hui, nos chemins se séparent à nouveau. Aujourd’hui, je porte à nouveau dans mon cœur chaque instant vécu lors de ce merveilleux deuxième passage en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Ce furent des années inoubliables, un voyage incroyable rempli d’émotions, de titres et surtout de fierté de représenter cet emblème. Merci au président Florentino Pérez, au club, à mes joueurs, à mon staff et surtout à cette base de supporters unique qui m’a toujours fait sentir comme l’un d’eux. Ce que nous avons accompli ensemble restera à jamais dans la mémoire des supporters du Real Madrid, non seulement pour les triomphes, mais aussi pour la manière dont nous les avons obtenus. Les nuits magiques du Bernabéu font désormais partie de l’histoire du football. Maintenant, une nouvelle aventure commence, mais mon lien avec le Real Madrid est éternel. À bientôt, les fans du Real Madrid. Hala Madrid y nada mas.» La fin d’une ère…