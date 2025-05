Ernesto Valverde prolonge à Bilbao jusqu’en 2026

L’histoire d’amour entre l’Athletic Bilbao et Ernesto Valverde va se prolonger au moins un an de plus. Arrivé sur le banc de touche basque à l’été 2022, l’ancien technicien du FC Barcelone est parvenu à refaire du club un acteur du football espagnol de premier plan. 4e de Liga, à trois unités de l’Atletico de Madrid, les pensionnaires San Mamés disputeront la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine, et sont passés tout proche de jouer la finale de l’Europa League devant leur public cette saison, s’inclinant contre Manchester United en demi-finale. Face à ces résultats extrêmement positifs, la direction de l’Athletic a décidé de renouveler le bail de son coach jusqu’en 2026.

C’est par l’intermédiaire d’un communiqué que les rojiblancos ont annoncé la nouvelle : « la légende d’Ernesto Valverde à l’Athletic Club s’agrandit. L’entraîneur de Gasteiz a décidé d’accepter le défi de diriger une dixième année l’équipe masculine principale lors de la saison du retour en Ligue des Champions, après une campagne inoubliable avec une quatrième place qui donnera également accès à la Supercoupe et un parcours sensationnel en Ligue Europa, atteignant les demi-finales. L’accord pour un an, jusqu’au 30 juin 2026, a été signé aujourd’hui à San Mamés avec le président, Jon Uriarte, et en présence du directeur général du Football, Mikel González. » Un beau mariage.