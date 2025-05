EdF : la réaction de Rayan Cherki à sa première convocation

Ce 21 mai restera probablement un jour gravé à vie dans la tête de Rayan Cherki. Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé la liste de joueurs qui seront présents pour le Final Four de Ligue des Nations, avec une demi-finale face à l’Espagne. Et le Lyonnais, longtemps boudé par le sélectionneur tricolore, a enfin fait son apparition parmi les éléments convoqués. Et l’intéressé semblait ravi.

Dans une vidéo postée par l’Olympique Lyonnais sur X, on peut voir Cherki réagir en direct à sa toute première convocation, le sourire aux lèvres : « c’est le début d’une belle aventure Je suis impatient de pouvoir commencer, surtout qu’on va joueur deux beaux matchs. Donc impatient de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice. » Reste désormais à voir de quel temps de jeu il bénéficiera durant ce rassemblement.