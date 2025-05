Real Madrid : Xabi Alonso réserverait une surprise à Jude Bellingham…

Il était temps que cette saison 2024/2025 s’arrête pour Jude Bellingham. Usé par cet exercice sans trophée majeur, hormis la Supercoupe d’Europe 2024 remportée face à l’Atalanta en début de saison, le milieu de terrain de 21 ans aurait pris une grosse décision. Souffrant de problèmes d’épaule depuis un an et demi, Bellingham joue constamment avec une protection. Mais hier, la presse espagnole assurait que l’Anglais avait décidé de se faire opérer après la Coupe du Monde des Clubs.

Retrouver le Bellingham de 2023/2024

Une intervention chirurgicale qui, si elle se confirme, obligerait le vice-champion d’Europe 2024 à rester éloigné des terrains pendant trois mois. Une bonne coupure pour repartir du bon pied ? Le cas du Britannique sera en tout cas scruté de près. Cette saison, Bellingham a rendu une copie plus que correcte en termes de statistiques (14 buts, autant de passes décisives en 51 matches), même si son bilan est légèrement moins efficace que celui de la saison passée (23 buts, 13 passes décisives en 43 matches). Un constat qui n’est toutefois pas étonnant et qui explique en partie sa saison mitigée.

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, Bellingham n’a pas pu se projeter autant vers l’avant comme il pouvait le faire lors de sa première année à Madrid. Redescendu d’un cran au milieu (sa position de base), l’Anglais a logiquement dû laisser le trio Mbappé-Vinicius-Rodrygo s’exprimer. Or Bellingham avait pris goût à son rôle de buteur providentiel de l’an dernier qui l’exemptait des tâches défensives. Cette saison, l’ancien pensionnaire du BVB a surtout dû jouer les couteaux suisses. Face au déséquilibre défensif constaté par Carlo Ancelotti, le numéro 5 merengue a été baladé et a souvent paru impuissant. Obligé de courir partout pour couvrir l’aile gauche et droite, Bellingham a fini sa saison sur les rotules.

Bellingham exilé sur le côté gauche ?

Avec l’arrivée de Xabi Alonso, quel rôle aura-t-il ? Le milieu restera sans doute un des titulaires indiscutables, même s’il devra se battre pour retrouver ses galons de titulaire si son absence de trois mois se confirme. Il faudra aussi guetter si l’éclosion d’Arda Güler se confirme et à quel poste, le Turc ayant rendu des copies très propres dans un rôle de milieu. Dans son édition du jour, AS croit avoir une partie de la réponse. Le quotidien madrilène assure que Xabi Alonso pourrait finalement opter pour une défense à quatre et pas un système à trois avec deux pistons.

Si tel est le cas, Federico Valverde et Aurélien Tchouameni seraient les deux pivots dans l’entrejeu. Bellingham serait alors exilé sur le côté gauche. Rodrygo (ou Güler) à droite et le duo Mbappé-Vinicius Jr pour mener l’attaque. À gauche, l’Anglais n’a pas le profil d’ailier, même s’il est capable de se projeter vers l’avant. Alonso lui demandera-t-il de prêter main-forte aux attaquants ou de revenir aider dans le milieu ? Xabi Alonso nous apportera peut-être un premier élément de réponse lors du Mondial des Clubs, mais une fois encore, Jude Bellingham risque de devoir jouer les couteaux suisses. Mais lui qui se dit fan absolu de Zinedine Zidane - l’Anglais porte d’ailleurs le 5 en hommage à ZZ - se souviendra que le Français a lui aussi évolué sur le flanc gauche au Real Madrid. Et que ça a plutôt bien fonctionné…