Real Madrid : Dani Carvajal donne ses impressions sur le mercato

Le Real Madrid semble prêt à casser sa tirelire sur le marché des transferts cet été. Alors que le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes, les Merengue ont déjà enregistré l’arrivée de Dean Huijsen, et semblent en bonne voie pour faire de même avec Trent Alexander-Arnold. Absent des terrains depuis le mois d’octobre dernier et une rupture du ligament croisé, Dani Carvajal espère retrouver les terrains d’ici la Coupe du Monde des Clubs, et a donné son avis sur les deux probables futurs défenseurs madrilènes.

La suite après cette publicité

Interrogé par El Chiringuito, l’Espagnol a affirmé que la venue d’Huijsen était un renfort de qualité : « Dean est une excellente recrue, je suis sûr qu’il nous aidera beaucoup ». Pour ce qui est d’Alexander-Arnold, qui évolue au même poste que Carvajal, celui-ci a expliqué que son arrivée permettrait d’hausser son propre niveau de jeu, forcé à donner le meilleur de lui-même : « Trent ? La compétition nous renforce tous les deux et fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. » L’été risque d’être passionnant au Bernabéu.