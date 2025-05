Brésil : Raphael Varane convaincu de la réussite de Carlo Ancelotti

Retraité des terrains depuis l’été 2024, Raphael Varane s’est exprimé sur la signature de Carlo Ancelotti avec le Brésil. Après avoir explosé au plus haut niveau sous les ordres de l’Italien, il ne s’est pas montré inquiet pour la capacité de son ancien coach à réussir dans son nouveau rôle. «Il a beaucoup d’expérience et il sait comment préparer les joueurs pour qu’ils soient performants au bon moment. C’est ce qui est difficile. Il faut tenir compte de l’histoire. Une Coupe du monde, c’est une chance tous les quatre ans, donc vous ne pouvez pas manquer beaucoup d’occasions. Je pense qu’au plus haut niveau, il sait comment faire», a raconté Varane à Reuters.

L’ancien défenseur de Manchester United a développé sur le football de sélection, qu’il trouve particulier, car «il s’agit d’être au plus haut niveau avec une période très courte pour se préparer à être performant. C’est donc un défi différent de celui que l’on doit relever au quotidien dans un club. Mais je pense que si vous êtes capable de gagner des trophées comme la Ligue des champions, et si vous êtes capable d’élever votre niveau pour les grands matchs, alors vous êtes capable de le faire n’importe où, à n’importe quel moment.» De quoi rassurer les dirigeants brésiliens, en quête d’un nouveau titre mondial depuis maintenant 23 ans.