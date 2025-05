AC Milan : Zlatan Ibrahimović a totalement détruit l’académie du Milano Futuro !

La saison 2024-2025 de l’AC Milan a été un véritable fiasco à tous les niveaux. Sur le plan sportif, les Rossoneri sont actuellement à la 9ème place du classement de Serie A et ne peuvent espérer guère mieux qu’une anecdotique 7ème position à l’issue de la 38e et dernière journée en cas de scénario positif. L’Europe n’est donc qu’un lointain rêve pour les tifosi de San Siro. En Ligue des Champions, la désillusion a d’ailleurs été totale : élimination dès les barrages contre le Feyenoord Rotterdam malgré une solide 13ème position en phase de championnat. En Coppa Italia, malgré une victoire surprise en demi-finale contre l’Inter sur deux matchs, les Rossoenri ont chuté en finale contre le Bologna de Vincenzo Italiano. Sur le banc, Paulo Fonseca, recruté à grand renfort de communication, a sombré dès septembre, avant d’être remplacé en décembre par Sérgio Conceição, dont l’arrivée n’a rien changé : son pragmatisme tactique a été perçu comme rigide et déconnecté, et il n’a jamais su imposer d’unité dans un vestiaire désabusé, alors même que son aventure à Milan avait débuté par une victoire en Suppercoppa. A noter également quelques épisodes mouvementés dans le vestiaire avec certains cadres mécontents de la gestion comme Miek Maignan, Rafael Leao ou encore Théo Hernandez. Enfin, la direction, incapable d’arbitrer les conflits et en proie à des bras de fer incessants entre chaque membre (Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Gerry Cardinale), a perdu toute crédibilité aux yeux des supporters : ventes ratées, mercato catastrophique, promesses non tenues…

La suite après cette publicité

L’AC Milan a sombré dans le chaos, et la saison 2024-2025 restera comme l’une des pires de son histoire. Et cette impression ne cesse de se confirmer avec la mort à venir de l’équipe Milano Futuro. Lancée officiellement le 27 juin 2024 pour servir de relais entre l’académie jeunesse et l’équipe première, Milano Futuro se présentait comme l’équipe réserve professionnelle de l’AC Milan, alignée en Serie C (soit la troisième division) dès sa première saison de création. Plombée par un effectif jeune et un manque d’expérience collective, la formation dirigée initialement par Daniele Bonera n’a jamais trouvé son rythme dans le groupe B : classée 18ème sur 20 à l’issue de la phase régulière, elle a ensuite chuté face à la SPAL (défaite 2-1 aller/retour) lors des play-outs de relégation, condamnant Milano Futuro à redescendre immédiatement en Serie D. Malgré un investissement estimé à 15 millions d’euros pour mettre en place infrastructures et encadrement, le bilan sportif très négatif — aucun sursis en barrages et une permanence infructueuse dans l’élite des réserves italiennes — pose déjà de lourdes questions sur la viabilité et la feuille de route de ce projet de « futur milanais ».

La suite après cette publicité

Rélégation en Serie D et perte du statut pro !

La relégation du Milan Futuro en Serie D soulève de nombreuses questions, étant donné que depuis l’introduction des moins de 23 ans en troisième division italienne, aucune des équipes, y compris la Juventus NextGen et l’Atalanta, n’avait jamais été reléguée. Cela est arrivé à Milan lors de sa première année d’existence, et cela entraînera inévitablement des changements au quatrième niveau de la pyramide du football italien. Tout d’abord, les contrats des jeunes Rossoneri seront toujours valables en Serie D. Les deuxièmes équipes sont toujours associées à celle de la Serie A, qu’elles jouent en Serie B, Serie C ou Serie D, mais en substance les joueurs devront être inscrits sur les listes officielles de Serie A au préalable. Une équipe comme celle du Milano Futuro en Serie D risque de rompre un certain équilibre. Si cela ne suffisait pas, la relégation de Milano Futuro fait les affaires de… l’Inter Milan. Cette relégation risque de grandement faciliter la naissance et l’insertion de l’équipe nouvellement créée : l’Inter Under 23. Les Nerazzurri visent à inscrire sa seconde équipe dans les rangs de la Serie C dès la saison 2025/26. Le règlement, pour le moment, stipulait qu’il ne pouvait y avoir deux équipes réserves professionnelles dans le même groupe, donc la place du Milano Futuro sera prise par l’Inter Under 23 à la première occasion.

Néanmoins, il existe une dernière lueur d’espoir pour le Milano Futuro. En cas de faillite des clubs de de Foggia et Lucchese, pensionnaires de Serie C qui risqueraient de devoir renoncer au prochain championnat de Serie C, alors que l’académie milanaise pourrait bien être repêchée de justesse et maintenue. Dans son malheur, le Milano Futuro peut pousser un ouf de soulagement sur un aspect administratif précis. En effet, depuis la saison 2024-2025, la Fédération italienne de football (FIGC) a introduit une nouvelle règle concernant les équipes B (les deuxièmes équipes des clubs de Serie A) : en cas de relégation directe ou de défaite lors des play-outs, les équipes des moins de 23 ans seront régulièrement reléguées en ligue amateur, sans être contraintes de disparaître comme cela s’est produit lors des saisons précédentes. D’après nos indiscrétions, un grand sommet devrait avoir lieu prochainement pour éviter les pertes financières liées au projet sportif du Milano Futuro puisque certaines pépites touchent des salaires beaucoup trop conséquents ou un potentiel beaucoup trop élevé pour un club de Serie D. C’est notamment le cas de Francesco Camarda, Davide Bartesaghi, Silvano Vos ou encore Chaka Traorè. D’ailleurs, selon nos informations, certains entourages des jeunes pépites dont Camarda pourraient se réunir avec la direction durant le mois de mai.

La suite après cette publicité

Zlatan Ibrahimovic, encore le principal fautif

Tout comme avec l’équipe première de l’AC Milan, le Milan Futuro paie cher une suite de mauvais choix présomptueux au cours de la saison. Zlatan Ibrahimovic est le principal responsable de ce chaos sur toute la ligne. Le conseiller principal de Red Bird a d’abord écarté l’entraîneur Ignazio Abate qui avait si bien réussi à poser les prémices du projet sportif. Puis la légende suédoise a choisi de confier les balbutiements d’un projet fragile à un entraîneur qui n’avait aucune expérience à savoir Daniele Bonera, l’un des hommes très proches d’Ibrahimovic - depuis renvoyé et remplacé par Massimo Oddo. La rupture avec son ancien ami Abate avait déjà débuté dès l’année dernière et avait, comme point de discorde, la gestion de son fils Maximilian dans la rotation de la Primavera. Ignazio Abate a payé le fait de ne pas avoir fait jouer le fils de Zlatan au sein des catégories de jeunes. Le choix de confier la guérison du Milano Futuro à un nouveau dirigeant venu de MLS, un système totalement différent d’Italie, a également reçu son lot de critiques en interne : Jovan Kirovski a beaucoup dépensé et a surtout mal dépensé sur le marché de janvier, portant le total du budget à 15 millions d’euros - un record en Serie C.

Sans oublier la très mauvaise gestion de la grande pépite Francesco Camarda, envoyée en équipe première en Serie A sans jamais jouer pour ensuite être contraint de ne pas disputer les play-outs décisifs de Serie C parce qu’il n’avait pas atteint le nombre de matchs joués minimum exigés par le règlement. Selon nos informations, de multiples rencontres sont prévues entre Gerry Cardinale, Paul Singer et Zlatan Ibrahimovic. Les propriétaires américains vont réclamer des comptes au conseiller de Red Bird. De ce qui circule en interne, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone est en train de perdre beaucoup de crédit aux yeux des grands patrons étasuniens, entre les guerres d’égo, les absences répétées et les mauvaises décisions prises en interne entre l’AC Milan et le Milano Futuro. De plus, d’après nos indiscrétions, le directeur du développement Jovan Kirovski va être démis de ses fonctions et remplacer la saison prochaine. Tout comme le dernier entraîneur en date, Massimo Oddo, qui a prévu de se réunir avec ses dirigeants pour statuer sur le projet sportif à venir du Milano Futuro. A noter aussi qu’Igli Tare est sur le point d’être nommé directeur sportif de l’AC Milan. L’heure est aux changements à l’AC Milan et à tous les étages…