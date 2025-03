AC Milan : comment Zlatan Ibrahimović s’est mis la direction à dos

Trois défaites consécutives en Serie A, une victoire sur les cinq dernières rencontres, une élimination humiliante en Ligue des Champions, un nombre incalculable d’erreurs individuelles… L’AC Milan version Sérgio Conceição s’enfonce dans une épaisse crise à tous les étages. Le revers à la 90+9e minute dimanche soir face à la Lazio pourrait être la goutte de trop. Surtout que les tifosi milanais n’ont pas été tendres et ont fait part de leur colère noire avec de nombreux chants et banderoles tout au long de la soirée : «Cardinale, tu dois vendre, va-t’en», «Indigne» ou encore «Ce club ne nous mérite pas». Des sifflets et des chants assourdissants ont accompagné la sortie de l’équipe du terrain au coup de sifflet final. Un climat loin d’être idyllique pour travailler selon Sérgio Conceição : «nous parlons toujours de la même chose. Nous avons préparé le match en très peu de temps, nous avons parlé de cette ambiance et c’était étrange : c’est la première fois que cela m’arrive dans ma carrière».

Sur la crise, l’entraîneur portugais a poursuivi : «démissionner ? J’ai tellement de choses à faire, je dois penser à Lecce, je ne pense pas à je ne sais quoi. Je vis au jour le jour. Le plus important, c’est Milan, ce n’est pas Conceicao qui reste ou pas. Je suis désolé pour les supporters, parce que je suis habitué à gagner. Cette chose me fait mal. Je suis vraiment blessé par ces résultats. Je ne me sens pas bien du tout en ce moment. Et ce que je fais dans ces moments-là, c’est travailler, encore plus. Ce qui me touche le plus, ce sont les joueurs, voir leurs visages, la déception, avec une grande frustration. Je suis avec eux. Je suis là pour défendre mes joueurs et mon vestiaire. Si je dois travailler deux ou trois heures de plus, je le ferai. Nous sommes dans une phase négative en termes de résultats et d’incidents». En plus des résultats négatifs, l’AC Milan commence également à vivre un véritable clash en interne entre ses dirigeants. Un incendie qui ne facilite pas l’atmosphère générale du club lombard, à l’heure où Zlatan Ibrahimović est plus que jamais remis en question.

Zlatan Ibrahimović totalement isolé

Même si la relation entre les deux hommes est tendue, le président et directeur général Giorgio Furlani et le conseiller sportif de RedBird Zlatan Ibrahimović sont descendus dans le vestiaire hier pour remotiver les troupes et ainsi conforter pour le moment Sérgio Conceição. Néanmoins, selon nos informations, les rapports entre l’Italien et le Suédois sont assez froids depuis quelques semaines. La faute à de nombreux désaccords sur la politique sportive à adopter pour la restructuration du club, notamment au sujet du profil du futur directeur sportif. Interrogé à ce sujet, Furlani a tenu à rassurer : «nous devons améliorer nos résultats sportifs. Pour le moment, nous n’avons pris aucune décision sur le rôle du directeur sportif. S’il y a des personnalités que nous pouvons apporter au club et qui nous aideront à obtenir les résultats que nous voulons obtenir, nous les prendrons en considération. Pour le moment, aucune décision n’a été prise sur ce profil, toutes les décisions passent par moi». De manière générale, Zlatan Ibrahimović a perdu beaucoup de soutiens ces derniers mois, certains employés de la direction lui reprochant d’attendre que l’incendie soit total pour intervenir pleinement. D’autres l’accusent au contraire de prendre trop de place pour une figure qui n’est pas employée officiellement par l’AC Milan. Ses apparitions publiques dans des événements extrasportifs comme le Festival de San Remo ou les Grands Prix de Formule 1 passent mal auprès de quelques personnes. Sa gestion catastrophique de Milano Futuro (19ème de Serie C), l’équipe réserve de développement, est aussi pointée du doigt, alors que le club risque de perdre son statut professionnel.

En effet, alors que Furlani et la majorité des assistants poussent pour Fabio Paratici, priorité du Milan, comme nous vous le révélions en exclusivité, Ibrahimović a pris contact avec Igli Tare, ami proche de l’ancien attaquant du PSG et du FC Barcelone. Pour rappel, Zlatan avait déjà réussi à placer son ami Jovan Kirovski au sein de l’organigramme milanais. Au milieu des deux dirigeants, le directeur technique Geoffrey Moncada essaye de caser son compatriote et ami François Modesto. D’après nos indiscrétions, la direction milanaise est plus que jamais divisée à l’heure actuelle : «nous sommes tous déçus des performances, mais nous sommes aussi unis : c’est seulement avec l’unité que nous pourrons sortir de cette situation pas très agréable. Il n’y a pas de problème Furlani-Ibrahimovic, il n’y a pas de problème avec l’entraîneur ou son remplaçant… Maintenant, nous sommes tous concentrés sur le travail dur, être durs et terminer la saison de la meilleure façon possible», a expliqué Furlani. Pour éteindre l’incendie, ce dernier a tenté de proposer d’autres profils capables de contenter le maximum de personnes, tels que Tony D’Amico, actuellement DS de l’Atalanta. Pendant ce temps, Sérgio Conceição se sent très seul à l’AC Milan, n’établissant presque aucune relation avec sa direction. Pour rappel, Sérgio Conceição, qui a remplacé Paulo Fonseca fin décembre, a signé un contrat jusqu’en juin 2026 avec un salaire d’un million d’euros jusqu’au 30 juin, destiné à augmenter jusqu’à 2 millions en cas de maintien. Mais au moment de la signature, une clause a été insérée par les Rossoneri qui permet une résiliation anticipée dans le cas où, à la fin du championnat en cours, l’objectif minimum de qualification pour la prochaine Ligue des Champions ne serait pas atteint.

Pendant que tout ce petit monde s’entredéchire, un homme reste bien silencieux : le propriétaire américain Gerry Cardinale. D’après nos indiscrétions, le patron de RedBird est attendu dans les prochaines semaines en Italie et plus précisément à Milanello, centre d’entraînement et siège social du club. Pour l’occasion, un grand sommet sera organisé à l’approche du sprint final de la saison. Selon nos informations, c’est au cours de cette réunion que l’avenir de Conceição sera décidé - des contacts ont déjà eu lieu avec Mauro Tassotti pour assurer l’intérim - ainsi que la future direction sportive. Les cas de Mike Maignan, Théo Hernandez et Rafael Leão devraient également être abordés durant cette rencontre exceptionnelle : «je représente RedBird et je parle à Gerry tous les jours. Parce que beaucoup de gens disent : "Cardinale est le propriétaire, mais il n’est pas toujours là". Peu importe où est Gerry, il y a Ibra. Je ne suis pas un employé de Milan. Je travaille pour RedBird. Mais ma responsabilité est claire : amener l’AC Milan là où il doit être pour gagner. Il est très attaché à Milan, il veut réussir, Milan est absolument au cœur des projets de RedBird. Il veut ramener Milan là où il mérite d’être. À sa manière, avec sa vision, son ambition et nous suivons cette voie. Il a mis les bonnes personnes à la tête de Milan et il vous donne des responsabilités, mais en échange, il veut une chose simple : des résultats», tentait de rassurer Zlatan il y a quelques semaines. Mais aujourd’hui, il n’y a ni résultat positif, ni projet clair à Milan.