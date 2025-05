Milan : Rafael Leao s’exprime sur son avenir

Après une saison en demi-teinte tant sur le plan individuel que collectif, Rafael Leao et l’AC Milan pourraient voir leurs chemins se séparer. Plus indiscutable au sein de l’effectif Rossoneri, l’ailier portugais possède des touches en Premier League et en Arabie Saoudite, avec plusieurs clubs qui suivent de près sa situation en Lombardie. Dans une interview accordée au magazine Icon, l’ancien lillois a évoqué son avenir de manière très terre à terre.

«J’ai encore de nombreux objectifs à atteindre : je veux continuer à m’amuser et à jouer à un niveau élevé», a commenté Rafael Leao, ce qui pourrait disqualifier la possibilité d’un départ en Arabie Saoudite lors du mercato estival. Si le joueur souhaiterait rester à Milan, un départ n’est pas à exclure s’il ne se sent plus en odeur de sainteté du côté de l’Italie. Cette saison, Rafael Leao a inscrit 12 buts et donné autant de passes décisives en 50 rencontres toutes compétitions confondues.