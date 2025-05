Francesco Farioli dévoile ses grandes ambitions pour son futur club

Cette saison, l’Ajax Amsterdam a réalisé la désillusion de l’année en Eredivisie. Avec neuf points d’avance à cinq journées de la fin, les Ajacides ont finalement chuté et n’ont pris que 5 points sur 15. De l’autre côté, le PSV a fait un sans-faute et est allé chercher un deuxième titre de suite. Un crève-cœur pour les Amstellodamois qui se sont séparés de leur entraîneur Francesco Farioli après cette mésaventure. Interrogé par la presse néerlandaise suite à ce départ, l’ancien coach de Nice a expliqué qu’il comptait rebondir rapidement. L’Italien de 36 ans en a profité pour donner plus de détails sur son futur club.

«Il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs… Je veux revenir au coaching. Comme ce fut le cas avec l’Ajax, je ne m’intéresse pas à la marque ni à l’importance de l’équipe. Ce qui compte, c’est la façon dont on veut faire les choses, et l’été dernier, c’était l’Ajax que je voulais. C’était la bonne étape pour ma carrière et maintenant, nous verrons quelle sera la prochaine. Nous verrons si et quand cette opportunité se présentera. Je suis quelqu’un de très exigeant. Avant de rejoindre une équipe, j’expose mes forces et mes faiblesses. Le mot "exigeant" est probablement celui qui me décrit le mieux. Je veux trouver un club prêt à se battre avec moi.»