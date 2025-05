Manchester City va ériger une statue en l’honneur de Kevin De Bruyne

Après avoir disputé son dernier match à l’Etihad Stadium ce mardi soir contre Bournemouth (victoire 3-1), Kevin De Bruyne va recevoir un vibrant hommage de la part de Manchester City. Arrivé en 2015, le milieu de terrain belge, remplacé à la 69e minute sous une ovation du public, quitte le club après dix ans de bons et loyaux services et un palmarès exceptionnel. À ce titre, les Skyblues ont annoncé qu’une statue spéciale sera érigée à l’Etihad pour immortaliser sa carrière et son impact déterminant sur l’écurie.

Sur la pelouse, De Bruyne a été célébré en compagnie de sa famille. Il a assisté à la diffusion de témoignages de gratitude, reçu un maillot signé par ses coéquipiers et une carte d’abonné à vie. Le club lui a aussi dédié une mosaïque. Il rejoindra ainsi d’autres légendes du club déjà honorées par une statue, comme Agüero, Kompany, Silva, ou encore le trio Summerbee-Lee-Bell. Un adieu fort en émotions pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Cityzens.