Manchester City : standing ovation pour De Bruyne, Rodri a rejoué

Cette soirée restera sans doute dans la mémoire des supporters de Manchester City. Kevin de Bruyne a été honoré pour sa dernière à l’Etihad Stadium entre un tifo à son effigie lors de son entrée sur la pelouse, et une belle standing ovation lors de sa sortie contre Bournemouth (3-1).

La suite après cette publicité

13 minutes plus tard, un autre moment important est intervenu puisque Rodri a fait son retour à la compétition en effectuant sa première entrée en jeu depuis son retour de blessure. Entré à la place d’Erling Halaand, le Ballon d’Or 2024 n’avait plus foulé une pelouse depuis le 22 septembre dernier et sa rupture du ligament croisé.