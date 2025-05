Premier League : ces joueurs relégués qui vont animer le mercato

Cette saison, il n’y a clairement pas eu débat pour le maintien. Tous les trois promus en début de saison, Leicester, Ipswich Town et Southampton ont souffert de la comparaison avec les autres équipes de l’élite anglaise. Déjà relégués en Championship, ces clubs vont devoir préparer la saison prochaine avec la volonté de remonter. Ces derniers devront s’attendre à des départs avec quelques joueurs intéressants qui pourraient partir. Relégué pour la deuxième fois en trois saisons avec entre temps ce titre en Championship, Leicester dispose d’éléments intéressants dans ses rangs. En fin de contrat, la légende Jamie Vardy (38 ans) va quitter le club et la Major League Soccer semble une bonne option. Approché l’an dernier par Côme, il pourrait aussi rejoindre le club de Serie A à l’instar de ce qu’avait fait Cesc Fabregas, avec une possibilité de reconversion en interne. Auteur d’une saison quasi blanche lors de son prêt, Odsonne Edouard (27 ans) doit revenir à Crystal Palace où il n’a qu’un an de contrat restant. L’ancien du Paris Saint-Germain pourrait être vendu pour ne pas que les Eagles qui avaient investi 16,3M€ sur lui en 2021 ne repartent sans rien.

Arrivé de Brighton en prêt où il a alterné le bon et le moins bon, Facundo Buonanotte (20 ans) sera sûrement prêté de nouveau par les Seagulls. Que ce soit en Angleterre ou dans un autre championnat européen, un club lui offrant une place dans son secteur offensif pourrait avoir ses chances. Arrivant à un an de la fin de leur contrat, les trentenaires Jordan Ayew (33 ans) et Ricardo Pereira (31 ans) peuvent apporter à des clubs qui veulent de l’expérience. Le Ghanéen pourrait peut-être tenter le grand retour en France comme son frère André qui joue au Havre. Jordan Ayew a quitté la Ligue 1 en 2015 avec un transfert à Aston Villa en provenance de Lorient. Revenu d’un prêt convaincant à Séville, Boubakary Soumaré (26 ans) sera aussi un profil intéressant. L’ancien Lillois qui n’a plus qu’un an de contrat pourra être récupéré à un prix réduit. Certains joueurs comme Caleb Okoli (23 ans) et Victor Kristiansen (22 ans) pourraient être intéressants en prêt comme l’ancien ailier de Montpellier Stephy Mavididi (26 ans). D’autres seront candidats à la vente comme Wilfred Ndidi (28 ans) présent au club depuis 2017 et surtout la jeune pépite marocaine Bilal El Khannouss (21 ans) qui a coûté 22,5M€ il y a un an et qui a crevé l’écran.

Des pépites anglaises à récupérer

Dix-neuvième de Premier League, Ipswich Town aura aussi des éléments à récupérer comme Axel Tuanzebe (27 ans) ancienne pépite de Manchester United qui arrive libre. Prêté cette saison par Manchester City, Kalvin Phillips (29 ans) devrait partir du club mancunien également. Parmi les joueurs intéressants, il y a l’Irlandais Sammie Szmodics (29 ans) qui a prouvé malgré une grosse blessure qu’il pouvait avoir le niveau Premier League après avoir écrasé le Championship. Plusieurs jeunes prometteurs risquent également d’animer le marché anglais comme Jack Clarke (24 ans), Omari Hutchinson (21 ans) et Jaden Philogene (23 ans). Néanmoins, c’est surtout le buteur Liam Delap (22 ans) qui va faire monter les enchères. Dans le viseur de Chelsea et Manchester United, il se dirige pour 35 millions d’euros du côté des Red Devils.

Dernier de Premier League, Southampton va aussi subir de lourdes pertes. Reste à savoir la position des Saints par rapport au Danois Albert Grønbæk (23 ans). Le joueur arrivé de Rennes a été inexistant avec son équipe, notamment pour des raisons physiques et devrait revenir en Bretagne. Plus intéressant dans l’entrejeu, Lesley Ugochukwu (21 ans) devrait lui revenir à Chelsea. Les Blues qui ont un milieu chargé de talents pourraient décider de le prêter à nouveau. Arrivé d’Arsenal, Aaron Ramsdale (27 ans) reste un gardien de qualité internationale et pourrait rebondir dans un autre club de Premier League. West Ham s’étant manifesté. En défense, le jeune Taylor Harwood-Bellis (23 ans) devrait avoir des prétendants tout comme le milieu portugais Mateus Fernandes (20 ans). Sortant le plus du lot, le natif d’Olhão est annoncé du côté de Newcastle et devrait rapporter au moins le double des 15M€ investis l’an dernier pour le signer. Les Saints réclament d’ailleurs 120M€ pour leur ailier Tyler Dibling (19 ans). Très talentueux et suivi par Tottenham et Manchester City notamment, le natif d’Exeter est l’un des jeunes Anglais qui risquent de plaire aux cadors du championnat. Situation différente pour l’ancien Rennais Kamaldeen Sulemana (23 ans) qui peut être relancé avec un prêt.