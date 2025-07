L’AC Milan s’offre Pervis Estupinan

Theo Hernandez parti du côté d’Al-Hilal, l’AC Milan cherchait un nouveau latéral gauche pour le remplacer. Le club italien vient de trouver son bonheur en recrutant le joueur de Brighton Pervis Estupiñan. L’Équatorien de 27 ans qui a remporté la Ligue Europa 2021 avec Villarreal débarque pour environ 20 millions d’euros bonus compris.

Estupiñan is our first Ecuadorian 👏🇪🇨 #WelcomeEstupiñan