Tottenham prépare 7 coups à plus de 400 M€ !

Tottenham s’offre un lifting. Exit Ange Postecoglou, pourtant vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United, et place à Thomas Frank. Auteur d’un bon travail du côté de Brentford, il a tapé dans l’œil de Daniel Levy, qui lui a filé les clés de l’équipe première. Une formation qu’il compte bien rajeunir. Des cadres, comme Heung-min Son (32 ans), sont sur le départ. Cristian Romero (27 ans), lui, fait l’objet d’une cour assidue de l’Atlético de Madrid. L’Argentin est très intéressé à l’idée de rejoindre Diego Simeone et les Colchoneros, qui étaient prêts à lâcher 70 M€ d’après les derniers bruits de couloir.

Tottenham fait peau neuve

Dans le sens des arrivées, les Londoniens ont recruté définitivement Mathys Tel. Prêté l’hiver dernier par le Bayern Munich, le Français a été acheté pour environ 35 M€. Idem pour Kevin Danso (25 M€). Kota Takai, lui, a signé contre 5,8 M€. Mohamed Kudus a enfin rejoint tout ce petit monde cet été contre un chèque de 60 M€. Et il ne devrait pas être le seul à rejoindre Tottenham. Les Anglais avancent doucement, mais sûrement sur ce marché des transferts. Ils ont connu certains échecs notamment avec Bryan Mbeumo, qui était dans le viseur des dirigeants, mais qui a finalement signé à Manchester United.

Ils pourraient connaître le même sort avec Ilya Zabarnyi. Le défenseur central de Bournemouth est dans le viseur des Londoniens. Ces derniers sont prêts à débourser les 70 M€ (bonus compris) réclamés par les Cherries. Mais il y a un hic. Le joueur, lui, préfère rejoindre le PSG. Les champions de France ont ses faveurs mais ne proposent pas ce que Bournemouth veut. Les Spurs pourraient donc en profiter. L’écurie britannique est aussi en concurrence avec Liverpool afin de s’offrir les services de Marc Guehi. Les Reds sont prêts à monter jusqu’à 58 M€ comme annoncé par la presse anglaise hier.

Six dossiers à plus de 400 M€

De son côté, Tottenham est disposé à faire des efforts financiers pour le recruter. Au milieu de terrain, Morgan Gibbs-White est la priorité du club. Des discussions ont déjà eu lieu avec son entourage. Ce qui n’a pas été du goût de Nottingham Forest, qui a été agacé par les méthodes des Spurs selon l’Evening Standard. Pour lui, un prix de 70 M€ est annoncé. De son côté, Football London évoque la piste menant à João Palhinha, qui n’a pas convaincu au Bayern Munich. Le Portugais présente l’avantage de bien connaître la Premier League depuis son passage à Fulham. En Allemagne, on évoque un prix de départ d’environ 30 M€.

En attaque, un nom est apparu ces dernières heures. AS a révélé que Rodrygo est dans le viseur des Anglais. Une information confirmée par la Cadena SER. La publication espagnole ajoute que le Real Madrid, qui a fixé son prix à 100 M€, serait ravi si Daniel Levy, le président des Spurs, décrochait son téléphone pour formuler une offre pour le Brésilien. Un joueur qui préfère rejoindre la Premier League et dont l’entourage discute actuellement avec Liverpool selon nos informations. Autre joueur ciblé : Yoane Wissa (Brentford). Mais là encore, il faudra jouer des coudes. Newcastle et Nottingham Forest sont séduits. Il faudra mettre environ 45 M€ pour le recruter. Pour Arnaud Kalimuendo, qui est suivi, Rennes demande entre 30 et 35 M€. Les Spurs devront casser leur tirelire pour espérer conclure l’un ou plusieurs de ces 7 dossiers dont le coût total atteint plus de 400 M€.