Mercato Manchester City : la déclaration choc de Pep Guardiola

Manchester City a vécu une saison 2024/2025 très compliquée. Entre un effectif vieillissant et une cascade de blessures, les champions d’Angleterre en titre ne gagneront rien cette année. Battu en championnat par Liverpool et Arsenal (3e du classement), éliminé de la Ligue des Champions dès les barrages par le Real Madrid et vaincu par Crystal Palace en finale de la FA Cup, le club entraîné par Pep Guardiola a vécu un véritable calvaire. Face à ce constat, les observateurs attendent logiquement une réaction sur le marché des transferts.

Manchester City veut retrouver sa force et doit remplacer plusieurs cadres vieillissants. Le principal chantier sera d’ailleurs de trouver un successeur au Belge Kevin De Bruyne. Mais pas que. Ces dernières semaines, les noms de Florian Wirtz, Tijjani Reijnders ou encore Morgan Gibbs ont alimenté les gazettes mercato. Si la piste menant à Wirtz semble s’être éteinte, nul doute que les Skyblues sauront quand même exaucer les vœux d’un coach réputé pour réclamer plusieurs renforts chaque été. Mais hier, Pep Guardiola a lâché une petite bombe à l’issue du match face à Bournemouth (3-1).

«Je ne veux pas de ça. Je quitterai le club sinon.»

«J’ai dit au club que je ne voulais pas de ça (d’un effectif plus important). Je ne veux pas laisser cinq ou six joueurs au frigo. Je ne veux pas de ça. Je quitterai le club sinon. Si l’on réduit l’effectif, je resterai. Il est impossible pour mon âme de dire à mes joueurs dans les tribunes qu’ils ne peuvent pas jouer. C’est arrivé parce que nous avons ajouté quatre joueurs. Il y a trois ou quatre mois, nous n’avons pas pu sélectionner 11 joueurs (à cause des blessures), nous n’avions pas de défenseurs, c’était très difficile. Après, les gens reviennent, mais la saison prochaine, ça ne peut pas être comme ça. En tant que manager, je ne peux pas entraîner 24 joueurs et à chaque fois que je sélectionne un groupe, je dois en faire rester quatre, cinq, six à Manchester, chez eux, parce qu’ils ne peuvent pas jouer. Ce n’est pas possible. J’ai dit au club : « je ne veux pas de ça »».

Relancé par des journalistes surpris par sa déclaration, Guardiola s’attend-il à une vague de départs ? « Je ne sais pas, c’est une question pour le club. Je ne veux pas avoir 24, 25, 26 joueurs quand tout le monde est en forme. Si j’ai des blessés, par malchance, nous avons quelques joueurs pour l’académie et nous les ferons jouer. Nous ne pouvons pas maintenir l’émotion du club, l’âme de l’équipe crée une autre connexion avec les autres que nous avons un peu perdue cette saison. Les joueurs restent à la maison semaine après semaine. Les joueurs doivent être là pour se battre entre eux pour jouer et il faut que ce soit le bon nombre. Beaucoup de blessures ? Ce n’est pas de chance, mais nous devons le faire. » Le message est passé.