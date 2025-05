PL : Man City bien parti pour la LdC, Crystal Palace enfonce les Wolves

L’avant-dernière journée de Premier League se poursuivait ce soir, avec Manchester City qui accueillait Bournemouth. Un match marqué par les adieux de Kevin de Bruyne à l’Etihad Stadium, et très important pour la course à la Ligue des Champions. La bande d’Erling Haaland a fait le boulot face à un rival qui n’avait plus rien à jouer, s’imposant 3-1 grâce à des réalisations d’Oumar Marmoush et de Bernardo Silva en première période, et de Nico Gonzalez en fin de match. Manchester City jouera sa qualification lors de la dernière journée chez une équipe de Fulham pour qui le match n’aura pas d’enjeu.

Dans l’autre rencontre de ce mardi soir, où il n’y avait rien en jeu, Crystal Palace a continué sur le chemin de la victoire en s’imposant contre Wolverhampton (4-2) à la maison, infligeant une troisième défaite de rang aux Wolves. On notera le doublé de Nketiah dans cette rencontre.