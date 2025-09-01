Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga Portugal

Séville FC : Dodi Lukebakio vendu 20 M€ à Benfica

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dodi Lukebakio @Maxppp

Après deux saisons passées au Séville FC, Dodi Lukebakio quitte la Liga pour rejoindre la Liga Betclic portugaise. Le buteur belge a été vendu à Benfica en échange de 20 M€, hors bonus.

La suite après cette publicité
SL Benfica
🇧🇪 Welcome, Lukebakio! ✍️

#Lukebakio2030
Voir sur X

«Le club Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD annonce avoir conclu un accord avec le FC Séville pour l’acquisition de l’intégralité des droits du joueur Dodi Lukebakio, pour un montant de 20 000 000 € (vingt millions d’euros), auquel s’ajoute une somme de 4 000 000 € (quatre millions d’euros) versée en fonction d’objectifs prédéfinis», indique le communiqué du club lisboète.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
Séville
Dodi Lukébakio

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
Séville Logo FC Séville
Dodi Lukébakio Dodi Lukébakio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier