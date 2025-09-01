Séville FC : Dodi Lukebakio vendu 20 M€ à Benfica

Après deux saisons passées au Séville FC, Dodi Lukebakio quitte la Liga pour rejoindre la Liga Betclic portugaise. Le buteur belge a été vendu à Benfica en échange de 20 M€, hors bonus.

«Le club Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD annonce avoir conclu un accord avec le FC Séville pour l’acquisition de l’intégralité des droits du joueur Dodi Lukebakio, pour un montant de 20 000 000 € (vingt millions d’euros), auquel s’ajoute une somme de 4 000 000 € (quatre millions d’euros) versée en fonction d’objectifs prédéfinis», indique le communiqué du club lisboète.