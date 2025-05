Real Madrid : ce n’est pas mort pour Rodri…

Le Real Madrid avance très vite sur ce mercato, ayant déjà conclu officiellement l’arrivée de Dean Huijsen, alors que celle de Trent Alexander-Arnold devrait rapidement être annoncée. Nico Paz et Alvaro Carreras pourraient être les suivants, mais ce qui est sûr, c’est que le club de la capitale espagnole a l’intention de se renforcer de façon très sérieuse.

Comme l’indique la Cadena SER, le Real Madrid n’oublie pas Rodri (28 ans), le Ballon d’Or. Un temps annoncé dans le viseur du club, la rumeur avait peu à peu disparu. Mais au sein de la direction, on pense encore au Cityzen et même si on sait que ça sera difficile de l’arracher à Manchester City, les têtes pensantes des Merengues considèrent que ce n’est pas impossible…