La Serie A s’offre un final de folie

C’est une Serie A suspense ! Le championnat italien ménage ses meilleurs effets pour sa dernière journée, qui se jouera en deux temps. D’abord la désignation du champion vendredi soir, avec Naples et l’Inter Milan qui joueront leurs matches respectifs, nous y reviendrons, puis les huit autres rencontres le dimanche pour un multiplex qui permettra de sceller le nom des qualifiés européens et des relégués. Seules certitudes à l’aube de la 38e journée : Naples, l’Inter Milan et l’Atalanta sont qualifiés pour la Ligue des Champions, et Monza est relégué.

La suite après cette publicité

Ce qui laisse beaucoup de choses à déterminer. D’abord l’identité du champion, à l’issue d’une saison pleine de rebondissements. On a d’abord vu un Napoli séduisant sous la houlette d’un Antonio Conte plus déterminé que jamais, puis l’Inter reprendre le dessus grâce à son effectif XXL. Engagé dans son formidable parcours en Ligue des Champions, le club lombard a pourtant connu une terrible série de 3 défaites consécutives fin avril, qui lui a fait perdre la tête du championnat et l’a éliminé en demi-finale de Coupe d’Italie. Malgré la fatigue et un turnover imposé par le calendrier démentiel, l’Inter a toutefois su enchaîner deux victoires à un moment où tout le monde l’imaginer lâcher prise.

Bataille à trois pour la Ligue des Champions

Dans le même temps, Naples a empilé deux nuls. Les pieds qui tremblent peut-être, la chance qui ne tourne pas (comme face à Parme ce week-end), et la tension qui est montée de deux crans, en témoigne la nervosité d’Antonio Conte, expulsé et qui ne sera pas sur le banc de touche pour la dernière rencontre, à domicile, face à Cagliari. Le même sort a été réservé à Simone Inzaghi, outré par le scénario du nul concédé à domicile contre la Lazio. Naples, avec son point d’avance, a son destin entre les mains. Une victoire et c’est plié, mais une contre-performance pourrait offrir le titre aux Nerazzurri. Avec aussi la possibilité, en cas d’égalité parfaite entre les deux équipes, de voir

La suite après cette publicité

Un cran en-dessous au classement, la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions se jouera entre la Juventus Turin, l’AS Roma et la Lazio (par ordre au classement). La Juve ne devra pas se louper lors du dernier match, un déplacement à Venise, qui joue son maintien. La Roma évoluera à l’extérieur, face au Torino, pendant que la Lazio recevra Lecce, autre candidat au maintien. Les deux recalés pour la Ligue des Champions se qualifieront pour la Ligue Europa et la Ligue Conference, à moins que la Fiorentina, en embuscade, profite d’un faux pas de la Lazio pour gratter un ticket européen. Dans le bas du tableau, c’est une bataille à 4 entre Parme, Lecce, Empoli et Venise, qui se jouera dimanche prochain.

Le calendrier de la dernière journée de Serie A