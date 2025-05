L’AC Milan a enfin trouvé son directeur sportif

Les contacts entre Igli Tare et l’AC Milan n’ont jamais été rompus. Le dossier du nouveau directeur sportif est un sujet brûlant à l’AC Milan depuis plusieurs mois. Tout a commencé avec Giorgio Furlani qui, s’adressant à Sportmediaset, a déclaré sa volonté de s’appuyer sur une « DS traditionnel » pour la reconstruction du club milanais. À partir de ce moment, un véritable casting a commencé : Fabio Paratici, Igli Tare, Giovanni Sartori, Tony D’Amico, Giovanni Manna et enfin Lee Congerton. Voici les multiples noms en lice pour le poste vacant à Milanello qui ont parcouru l’interminable liste des Rossoneri. Mais le profil de Tare a toujours été le plus avancé. L’ancien directeur de la Lazio est un candidat très sérieux pour devenir le nouveau directeur sportif des Rossoneri : ce n’est pas un hasard si l’Albanais a été repéré à l’Olimpico lors de la finale de la Coppa Italia perdue par Milan contre Bologne.

Au cours des dernières heures, en effet, il y a eu un contact téléphonique au cours duquel les deux parties se sont promis de se tenir au courant dès que possible. Fin avril, il y a également eu deux rencontres avec Furlani, au cours desquelles il a imaginé le Milan du futur. Puis un long silence, en partie dû à des réflexions et des discussions internes à Milan sur un choix, celui du directeur sportif, considéré comme très important pour l’avenir des Rossoneri. Ces dernières heures, il y a eu une accélération importante pour confier le rôle de DS à Tare. Son arrivée comme nouveau directeur sportif est à un pas et l’accord reste être défini entre les parties, selon Relevo. Il avait déclaré récemment : « Milan est un objectif pour tous. Travailler pour un club historique et prestigieux comme celui-ci serait un honneur ».