Antonio Conte prépare déjà son départ de Naples !

Longtemps rêve inaccessible d’Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte a finalement été convaincu par le projet napolitain l’été dernier. Celui d’embêter le plus longtemps possible l’Inter Milan dans la course au titre. Le coach italien a surpassé les attentes, et est à une victoire d’empocher un Scudetto, le 5e de sa carrière en tant qu’entraîneur. Pour Naples, ce serait quasiment inespéré, deux ans après celui de 2023 glané grâce à l’infernal duo Osimhen-Kvaratskhelia. Conte réussirait à surpasser l’armada intériste en ayant perdu Kvaratskhelia au mercato hivernal et en bricolant avec les blessures et méformes.

La suite après cette publicité

Un véritable exploit en prévision, qui lui a visiblement coûté beaucoup d’énergie. « Je suis très fatigué, j’ai tout donné : à Naples, parfois la demande est toujours très élevée, parfois bien supérieure aux possibilités réelles », a-t-il encore déclaré après la dernière rencontre, qui le laisse maître de son destin, vendredi prochain face à Cagliari. Ce n’est pas la première fois qu’il laisse filtrer au mieux sa fatigue, au pire son exaspération. « Je ressens une responsabilité énorme, voire trop grande. » Ou encore : « au cours de ces huit mois, j’ai compris que beaucoup de choses ne peuvent pas être faites ici ». Avec aussi des critiques non dissimulées sur l’état du centre d’entraînement.

La Juve rêve d’un retour

Antonio Conte est un entraîneur qui veut gagner et qui s’en donne les moyens. Et qui ne supporte pas quand la vision n’est pas partagée en plus haut lieu. La vente de Khvicha Kvaratskhelia au PSG au mois de janvier est donc l’élément fondateur de sa réflexion actuelle, et il a longtemps ruminé le départ du Géorgien et surtout l’incapacité du club à lui trouver un successeur digne de ce nom. Voilà pourquoi l’Italie multiplie les informations, ces derniers jours, au sujet d’une séparation probable entre Conte et Naples, après seulement une saison qui pourrait être auréolée de succès.

La suite après cette publicité

D’autant que le retour réussi de l’entraîneur sur la scène italienne a convaincu les cadors historiques de bouger. La Juventus lui ferait ainsi les yeux doux pour le faire revenir et prendre la succession d’Igor Tudor à l’issue de la Coupe du Monde des Clubs. Entraîneur de la Vieille Dame de 2011 à 2014, avec trois Scudetti à la clé, il serait enclin à retrouver son club de toujours. Mais l’AC Milan s’est aussi positionné, en lui proposant le défi de le remettre au sommet du football italien, après une bien triste saison. Pour le convaincre, la Juve et Milan savent qu’il ne faut pas lésiner sur les moyens. Ils ne vivent pas non plus leur meilleure période de ce point de vue, mais ils offrent un environnement plus stable que le Napoli.