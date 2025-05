Mercato : tout doit disparaître à la Juventus

Quatrième de Serie A avec un point de plus que l’AS Roma et deux unités de plus que la Lazio, la Juventus va devoir encore batailler pour assurer sa présence en Ligue des Champions. L’issue d’une saison mal gérée par le club turinois dont le dénouement peut être toutefois positif en cas de nouvelle qualification en Ligue des Champions. Et la Vecchia Signora ne veut pas connaître la même situation la saison prochaine et a déjà commencé à préparer le prochain exercice.

Et si plusieurs arrivées comme Victor Osimhen (Naples) et Sandro Tonali (Newcastle) sont espérés, celle d’un nouvel entraîneur est obligatoire et la piste la plus chaude mène à Antonio Conte. En passe d’être sacré avec le Napoli, le coach italien pourrait ainsi revenir dans un club où il a évolué entre 2011 et 2014, remportant trois titres nationaux. Antonio Conte voudra néanmoins avoir des moyens pour recruter et cela va passer par des ventes. Cela tombe bien, la Juventus a prévu de nombreux départs.

Des gros dossiers à gérer

Déjà au niveau de l’attaque, le club va subir une refonte complète comme le souligne la Gazzetta dello Sport. Prêté par le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani (26 ans) a rendu des services en Serie A avec 7 buts en 15 matches mais le fait qu’il ait coûté 95 millions d’euros au club francilien il y a deux ans rend un transfert très compliqué. Ses compères au poste de numéro 9, n’ont pas forcément plus d’avenir à Turin. Arkadiusz Milik (31 ans) a été prolongé jusqu’en 2027, mais uniquement pour lisser son salaire et rendre son départ plus facile pour des éventuels clubs intéressés.

Dušan Vlahović (25 ans) qui avait coûté 83,5 M€ il y a trois ans arrive à un an de contrat et sa prolongation est au point mort. Auteur d’une saison moyenne (15 buts et 5 passes décisives en 40 matches), il est sur le marché afin de récolter une certaine somme et également se délester de son salaire de 12 M€ annuel. Catastrophe industrielle ayant coûté 51,5 M€, Douglas Luiz (27 ans) n’a pas su s’adapter depuis son arrivée d’Aston Villa et la porte lui est montrée. Sa belle cote en Premier League pourrait faciliter un retour rapide en Angleterre.

La Juventus va faire du ménage

S’étant fait prêter sept joueurs cette saison dont Randal Kolo Muani, la Juventus va devoir aussi trancher. Si pour Michele Di Gregorio (Monza), Nico Gonzalez (Fiorentina) et Pierre Kalulu (AC Milan), la continuité semble assurée, c’est clairement moins le cas pour Lloyd Kelly (Newcastle). Arrivé contre un prêt avec option d’achat de 30 millions du FC Porto, Francisco Conceição (22 ans) a été trop irrégulier et la Juventus pourrait ne pas le conserver pour utiliser cette somme pour des renforts. Situation différente pour Renato Veiga (21 ans). Si le défenseur a été intéressant, Chelsea espère une belle somme pour lui et la Juventus n’est pas vraiment disposée à la régler.

Le gardien Mattia Perin (32 ans) pourrait aussi quitter le club pour un poste de titulaire ailleurs. Enfin, la Juventus va devoir régler le cas de nombreux jeunes comme Samuel Mbangula (21 ans), Vasilije Adžić (19 ans), Jonas Rouhi (21 ans) et Nicolo Savona (22 ans). Si les trois premiers pourraient être prêtés sauf offre de transfert irrésistible. Pour Nicolo Savona, sa possible arrivée à Manchester City comme nous vous l’avons annoncé, fait que la Juventus a de fortes chances de le laisser partir pour avoir plus de liquidités cet été. La révolution turinoise a déjà débuté.