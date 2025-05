La plus grande statue de Maradona jamais créée va être inaugurée ce samedi

À deux jours d’un possible quatrième Scudetto dans son histoire, Naples s’apprête à rendre un hommage monumental à Diego Maradona. Sport explique que ce samedi 24 mai, à 16h, une statue de 6,20 mètres représentant la légende argentine sera inaugurée sur la célèbre « Largo Maradona », véritable lieu de culte au cœur des Quartieri Spagnoli. Il s’agira de la plus grande représentation au monde de la légende argentine, figure éternelle du club, adulée pour avoir guidé les Napolitains vers leurs premiers titres en 1987 et 1990.

L’œuvre, réalisée par l’artiste italo-argentin Salvador Gaudenti, sera un véritable évènement dans la ville. Entourée de maillots, d’écharpes, de drapeaux et de fresques déjà présents sur la place, cette imposante sculpture viendra cimenter encore davantage le lien indéfectible entre Maradona et Naples. Plus de trois décennies après son départ du club, son ombre semble partie pour veiller indéfiniment sur la ville.