L’hommage de la Liga à Luka Modric

C’est officiel ce jeudi 22 mars 2025, Luka Modric a annoncé son départ du Real Madrid, après 13 saisons passées au sein de la Casa Blanca. Le milieu croate s’est bâti un palmarès exceptionnel, avec notamment 6 Ligue des Champions, et il laissera surtout l’image d’un joueur aussi talentueux qu’élégant.

La Liga lui a d’ailleurs rendu hommage via une publication sur les réseaux sociaux. On y voit la première photo de Modric avec le maillot madrilène, lors de sa présentation en 2012 et la plus récente, avec le brassard de capitaine, avec cette légende : "un voyage incroyable". Luka Modric peut partir la tête haute du Real Madrid.