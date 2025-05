Vinicius Junior rend un vibrant hommage à Luka Modrić !

Une page se tourne au Real Madrid. Ce jeudi, Luka Modric a, en effet, annoncé son départ du club à l’issue de la Coupe du monde des Clubs. «Le temps est venu. Le moment que je n’aurais jamais voulu voir arriver, mais c’est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin… Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu», a notamment assuré le milieu de terrain croate. De quoi déclencher une immense vague d’hommages, à commencer par Vinicius Junior.

La suite après cette publicité

«C’est difficile de dire au revoir, Luka… J’ai passé des années à partager le vestiaire d’une légende. Ton histoire à Madrid est incomparable : 13 saisons, 28 titres, le tout écrit avec élégance, talent et une humilité qui m’a appris plus que mille mots. Merci pour tous tes conseils, pour ta façon de jouer et aussi pour ta façon d’être. Ton football était de l’art. Ton traitement avec moi, un cadeau. J’ai appris en observant tes passes avec l’extérieur (A LA LUKA MODRIC) mais surtout j’ai appris de ta générosité quotidienne. Tu vas me manquer. Merci pour tout, Maître. Je t’aime beaucoup», a ainsi posté le Brésilien sur son compte Instagram. L’intéressé appréciera…