AC Milan : Rafael Leao a choisi son club pour l’année prochaine

Ailier de l’AC Milan depuis 2019, Rafael Leao (25 ans) connaît une saison 2024/2025 compliquée même s’il a su se montrer efficace individuellement (11 buts et 11 offrandes en 44 matches). Collectivement en revanche, c’est plus dur et son club est neuvième de Serie A. Alors que son contrat court encore jusqu’en juin 2028, l’attaquant portugais a fait son choix pour la saison prochaine.

En effet d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Rafael Leao se verrait bien rester à Milan l’année prochaine et veut essayer d’arracher l’Europe via le championnat ou la Coupe d’Italie. Si le nom de l’entraîneur de l’AC Milan pour la prochaine saison n’est pas connu même si Massimiliano Allegri commence à revenir, Rafael Leao a fait son choix et donne la priorité aux Rossoneri.