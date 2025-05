Une star de Liga place Lamine Yamal au-dessus de Kylian Mbappé

Voilà plus d’une décennie que Dani Parejo fait partie des meilleurs milieux de la Liga. Forcément, le joueur formé au Real Madrid et qui a brillé à Valence et à Villarreal notamment, a eu de sacrés joueurs face à lui. Dans un entretien accordé à la Cadena SER, il a été interrogé sur Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Et il a placé le Catalan devant.

La suite après cette publicité

« Mbappé ne m’a pas tant surpris que ça, même en mettant tous ces buts, et c’est une folie sur le plan statistique. Mais moi je vois le foot d’une autre manière. Pour moi, Lamine Yamal, même en ayant marqué 20 buts de moins, apporte beaucoup plus. C’est un magicien, il a une quantité de ressources incroyables sur le terrain. C’est un gamin spécial, il a des choses que les autres n’ont pas. C’est incroyable qu’avec 17 ans il comprenne le football ce point », a déclaré le joueur de 36 ans. C’est plutôt clair.