Le Real Madrid s’intéresse à un nouveau nom pour son mercato palpitant !

Le mercato du Real Madrid est parti très fort. Les Merengues ont déjà frappé un joli coup en s’offrant Dean Huijsen, convoité par d’autres cadors européens, et la signature de Trent Alexander-Arnold est déjà entérinée. Alvaro Carreras (Benfica) et Nico Paz (Côme) pourraient suivre. Un début de mercato canon donc, qui vise surtout à avoir une équipe compétitive en vue de ce Mondial des Clubs, avec un Real Madrid qui aura des envies de revanche.

Et ce n’est clairement pas fini, puisque d’autres arrivées sont encore à prévoir. Xabi Alonso et son staff souhaitent également recruter au milieu de terrain et dans le secteur offensif, et plusieurs noms sont sur la table, comme ceux de Martin Zubimendi (Real Sociedad), bien que proche d’Arsenal, ainsi que celui de Rodri (Manchester City). Et voilà que selon Marca, les Madrilènes ont trouvé un nouveau renfort potentiel…

Une révélation de Bundesliga

Selon les informations du média espagnol, Hugo Larsson est sur la liste du club de la capitale espagnole. Le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort âgé de seulement 20 ans a tapé dans l’œil des décideurs madrilènes, qui ont envoyé des scouts le superviser en direct lors des dernières journées de Bundesliga. Les Madrilènes souhaitent d’ailleurs exploiter un peu plus le marché allemand et Larsson est vu comme une superbe opportunité.

L’international suédois, auteur de 3 buts et une passe décisive en 33 rencontres de championnat germanique cette saison, pourrait ainsi régler, en partie du moins, les soucis du Real Madrid dans l’entrejeu. Sa maturité, ses qualités techniques et sa très bonne lecture du jeu pourraient en quelque sorte couvrir le départ de Toni Kroos il y a un an, et qui a laissé un énorme vide dans l’équipe. Affaire à suivre…