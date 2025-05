Le Real Madrid s’attaque à Nico Williams !

Grosse bombe qui vient de sortir en Espagne ! Selon les informations du journal Marca, le club de la capitale espagnole envisage très sérieusement de lever la clause libératoire de Nico Williams (22 ans), l’ailier de la sélection espagnole et de l’Athletic. Les dirigeants madrilènes sont prêts à poser ces 58 millions d’euros sur la table pour s’offrir celui qui avait un temps été convoité par le FC Barcelone, et qui est encore annoncé dans le viseur de clubs comme Arsenal et le Bayern Munich cet été.

Son profil plaît beaucoup. D’abord par ce qu’il pourrait apporter sur le terrain, lui qui est un joueur rapide et explosif, mais aussi à cause de sa condition d’international espagnol. Il avait ainsi brillé lors du dernier Euro et est considéré comme un des meilleurs joueurs offensifs de la Liga. Son impact sur le plan médiatique - il est très prisé par les sponsors en Espagne - joue aussi en sa faveur. Il y a aussi la volonté d’enrôler un joueur qui semblait promis au Barça, même si un transfert vers la Catalogne ne semblait plus vraiment d’actualité cet été.

Le remplaçant de Rodrygo ?

Nico Williams, auteur de 5 buts et de 5 passes décisives en 28 matchs de Liga cette saison, serait donc un renfort de luxe pour un Real Madrid qui a besoin de solutions de rechange devant. Surtout en cas de départ de Rodrygo Goes, très critiqué à Madrid cette saison et convoité par plusieurs grosses écuries de Premier League comme Chelsea. Une grosse vente, et il faudrait donc le remplacer, même s’il est vrai que l’international espagnol évolue surtout sur le flanc gauche de l’attaque alors que le Brésilien avait l’habitude de jouer dans le couloir droit.

Ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid s’active dans tous les sens. Après avoir officialisé Dean Huijsen, signé Trent Alexander-Arnold qui sera bientôt annoncé, la direction merengue travaille sur de nombreux dossiers, comme ceux menant à Alvaro Carreras (Benfica), Nico Paz (FC Côme) et Hugo Larsson (Francfort), la dernière rumeur du moment. Nico Williams pourrait donc se joindre à tout ce beau monde et surtout, être la recrue galactique de l’été pour Xabi Alonso.