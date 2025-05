La presse espagnole annonce du lourd pour le mercato du Real Madrid, l’AC Milan a trouvé son nouvel entraîneur

Le Real Madrid prépare du lourd pour cet été

Direction l’Espagne où Marca affiche la nouvelle priorité du Real Madrid : Nico Williams. Selon le journal espagnol, le Real est prêt à lever la clause libératoire de l’ailier de l’Athletic Bilbao qui était tout proche du Barça l’été dernier. Sa clause est fixée aux alentours de 60 M€, un montant raisonnable pour le Real qui a de grosses ambitions. Hugo Larsson le milieu de Francfort est un autre joueur pisté par le club madrilène, Xabi Alonso le connaît bien pour l’avoir vu de nombreuses fois en Bundesliga. Pour Alvaro Carreras, le dossier avance nous explique le journal AS mais le Real Madrid a déjà tout prévu. Le plan B s’appelle Alejandro Grimaldo, l’un des hommes forts du Bayer Leverkusen version Xabi Alonso.

Nouveau coach à l’AC Milan ?

L’AC Milan a ciblé son prochain entraîneur : Vincenzo Italiano. Les Rossoneri vivent une saison très compliquée, Paulo Fonseca l’a démarré, cela ne s’est pas bien passé, Sergio Conceicao a pris la relève, on a pensé que c’était le bon choix après la Supercoupe d’Italie, mais on n’a rien vu de plus. Résultat, l’AC Milan cherche un nouvel entraîneur et Vincenzo Italiano aurait les faveurs des dirigeants du Milan. Italiano a fait du bon travail avec Bologne puisqu’il a gagné le premier titre du club depuis 1974 grâce à une victoire en finale de Coupe d’Italie contre le Milan justement. Cependant, le club lombard va devoir être convaincant parce que pour le moment, il n’y a pas de qualification en Coupe d’Europe et Bologne veut conserver et même prolonger Vincenzo Italiano. Bref, encore un dossier qui risque d’animer le mercato estival.

La finale de la Ligue Europa agite l’Angleterre

Le combat de Bilbao qui aura lieu ce soir est dans toutes les têtes. Le calme avant la tempête écrit le Daily Mirror, Manchester United affronte Tottenham en finale de Ligue Europa, le 16ᵉ contre le 1717ᵉe Premier League. Une finale de cancres qui est capitale pour les deux équipes qui veulent sauver leur saison avec un trophée et une qualification en Ligue des Champions. Le match de la prière écrit même la presse anglaise, la seule option est la victoire et le coach perdant sait que son avenir sera automatiquement remis en question. Pour Leny Yoro, ce match est l’occasion de boucler une première saison délicate à Manchester United. Entre blessures et contre-performances collectives, l’ancien Lillois aura beaucoup souffert, mais surtout beaucoup appris.