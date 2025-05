Tottenham - MU : les compositions de la finale de Ligue Europa

Ce mercredi, la finale de la Ligue Europa 2025 offre une affiche 100% anglaise entre Tottenham et Manchester United. Les Spurs s’organisent dans un 4-3-3 avec Gugliemo Vicario qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven et Destiny Udogie. Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur et Pape Matar Sarr se retrouvent dans l’entrejeu. Brennan Johnson et Richarlison accompagnent Dominic Solanke en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages derrière Leny Yoro, Harry Maguire et Luke Shaw. Le double pivot est assuré par Bruno Fernandes et Casemiro avec Noussair Mazraoui et Patrick Dorgu. Devant, Rasmus Hojlund prend la pointe de l’attaque avec Mason Mount et Amad Diallo en soutien.

Les compositions

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Bissouma, Sarr - Johnson, Bentancur, Richarlison - Solanke

La suite après cette publicité

Manchester United : Onana - Yoro, Maguire, Shaw - Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu - Diallo, Mount - Hojlund