Marco Verratti veut racheter son Pescara !

Le cœur a pris le dessus et Marco Verratti est prêt à tenir la promesse qu’il a faite il y a des années : rentrer chez lui, à Pescara. Mais cette fois-ci, pas seulement en tant que footballeur. Le milieu de terrain de Manoppello, qui évolue actuellement pour Al Arabi au Qatar, est à un pas de rejoindre le club blanc et bleu avec une part importante du package boursier. Selon Il Centro et confirmé par des sources proches du club, l’ancien milieu de l’équipe nationale va acquérir 40% des actions de Delfino Pescara 1936, investissant environ 1,5 million d’euros. Le contrat préliminaire a déjà été signé, et l’acte définitif est attendu devant le notaire dans un mois. Il s’agit d’une opération déjà bien avancée et partagée avec le président Daniele Sebastiani, avec qui il y a eu des contacts fréquents, même à Paris. Verratti, qui aura 33 ans en novembre prochain, a un lien particulier avec le club qui l’a propulsé dans le grand monde.

Ayant grandi dans le secteur des jeunes de Pescara, il a été le protagoniste absolu de l’extraordinaire saison 2011-2012 avec Zdenek Zeman sur le banc, lorsque les blancs et bleus ont obtenu une promotion historique en Serie A grâce également aux talents de Ciro Immobile et Lorenzo Insigne. Son transfert au Paris Saint-Germain l’été suivant rapporte au club des Abruzzes 12 millions d’euros. À Paris, Verratti a construit une carrière de premier plan : onze saisons, des dizaines de trophées et un rôle central en équipe nationale, avec laquelle il a remporté le Championnat d’Europe 2021. Aujourd’hui, depuis la lointaine Doha, le Gufetto regarde toujours avec tendresse les matchs de son ancienne équipe et rêve de porter un jour à nouveau son maillot. En attendant, il a choisi de le faire depuis son bureau, pour contribuer concrètement à la relance du club. Son entrée pourrait également ouvrir la porte à de nouveaux investisseurs italiens, donnant ainsi une impulsion à une phase de renouvellement de l’entreprise.