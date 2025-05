Barcelone : une légende du club tombe sur Szczesny

Alors que les images du FC Barcelone célébrant son 28e titre de champion d’Espagne défilent un peu partout de l’autre côté des Pyrénées, Lobo Carrasco, ancien ailier des Blaugranas, s’est montré très dur avec Wojciech Szczesny au micro de la célèbre émission «El Chiringuito». Au moment d’évoquer le tabagisme du gardien polonais, Carrasco a dénoncé «une mauvaise image du footballeur. Quand je vois quelqu’un comme ça, je vois une personne malade.»

Avant d’ajouter : «ceux qui fument sont des malades, et nous devons les aider à se libérer de cette habitude qui leur épuise la vie et qui projette une image horrible aux enfants qui veulent devenir footballeurs. Il doit savoir où il se situe professionnellement et sportivement. Il faut garder son sang-froid et préserver son image, puis, à la maison, faire ce qu’on veut.» Football et tabagisme, deux univers qu’il ne vaut vraisemblablement mieux pas mélanger.