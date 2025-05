Victor Valdes quitte son poste d’entraîneur après quatre matchs

L’histoire d’amour entre Víctor Valdés et le Real Ávila fut de courte durée. Le jour de sa présentation, la question était presque obligatoire. Après tant de temps loin du banc, pourquoi Ávila ? La réponse, marque de fabrique de la maison : pourquoi pas ? L’ambition était plus que claire. Avec l’une des légendes du football espagnol sur le banc, Ávila voulait insuffler un enthousiasme débridé, et décrocher sa promotion en troisième division. Mais le week-end dernier, il a été confirmé que le rêve ne resterait qu’un simple produit de l’imagination.

En effet, Ávila a perdu lors des barrages de promotion contre Cacereño. Dans un duel acharné, l’équipe de Valdés a été éliminée à la 99e minute du match retour. Le lendemain de cette dure défaite, les supporters du Real Ávila ont reçu un autre coup dur : Víctor Valdés a informé le club qu’il ne dirigerait plus l’équipe. En d’autres termes, l’ancien gardien du FC Barcelone, arrivé il y a moins d’un mois et manager durant quatre matches, a décidé de ne pas continuer la saison prochaine. Un passage express qui ne lance pas au mieux sa carrière d’entraîneur.