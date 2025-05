FC Barcelone : Deco a choisi deux recrues pour le mercato

Vainqueur de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone a livré une excellente saison. Malgré une sortie en demi-finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan tous les voyants sont au vert pour le club catalan qui va pouvoir préparer la saison prochaine. Cela a déjà débuté ce mercredi avec l’officialisation de la prolongation du coach Hans-Dieter Flick jusqu’en juin 2027. Autre dossier important, la prolongation de Lamine Yamal dont le bail s’achève dans un an. Invité dans El món a Rac1 sur la radio catalane Rac1, le directeur sportif Deco a dressé la ligne de route des Blaugranas pour cet été.

Avec le retour à la règle du 1 pour 1 et des finances plus conséquentes, le FC Barcelone aura moins les mains liées sur le mercato. Pour autant, Deco ne veut pas que le club cède à la folie acheteuse cet été : «notre priorité absolue est de renforcer ce que nous avons au sein du club. Nous avons renouvelé les contrats de Pedri, Gavi, Araujo et Raphinha, et nous ferons probablement la même chose avec Koundé.» Un large plan de renouvellement qui concerne les jeunes comme Pau Cubarsi, Marc Casado et Marc Bernal. Frenkie de Jong qui arrive à un an de la fin de son contrat est aussi un dossier majeur comme l’a rappelé Deco : «arrêter de parler du passé. De Jong n’est pas responsable de ses succès. Il a franchi un cap et a répondu à toutes nos attentes en tant que club, mais le plus important, c’est l’engagement, mais nous n’avons pas encore abordé les conditions.»

Le FC Barcelone veut recruter à deux postes

Si le cas du Néerlandais ne sera pas facile par rapport à son salaire imposant, Deco espère aussi garder Eric Garcia pour avoir plus d’options pour le banc : «ce qui me réjouit dans son cas, c’est qu’à son départ à Gérone, il a retrouvé confiance et qu’à son retour, il était beaucoup plus sûr de lui. […] Ce n’est pas facile de faire un grand match et de retourner sur le banc. Il nous a beaucoup aidés et nous voulons qu’il reste.» En revanche, le cas Ansu Fati semble plus flou. Le jeune ailier qui compte 11 apparitions et 298 minutes de jeu reste dans les plans du FC Barcelone mais ne sera pas conservé à tout prix : «dans le football, il n’y a pas de situation délicate ; c’est le football, les blessures et la malchance. L’idée est de le récupérer, compte tenu de ses qualités et de sa belle pré-saison après sa blessure. Nous continuons à croire en lui. Nous comptons sur lui, et chaque joueur a son propre parcours. Chaque joueur a son propre programme, et s’il veut partir, il faudra en discuter.»

Voulant consolider l’équipe actuelle, Deco a néanmoins admis qu’il y aura le recrutement d’un ailier supplémentaire et a évoqué deux noms qui plaisent au FC Barcelone : «nous apprécions Luis (Diaz ndlr), nous apprécions Rashford et nous apprécions d’autres joueurs. Sur le marché, nous connaissons des noms qui pourraient améliorer l’équipe.» En revanche, il n’y aura pas l’arrivée d’un buteur supplémentaire pour suppléer Robert Lewandowski : «dans l’effectif, nous avons des joueurs capables de jouer comme Ferran Torres, qui a réalisé une saison spectaculaire, Dani Olmo, en faux « 9 », Fermín… Cette équipe a des solutions internes quand Lewandowski n’est pas là. L’Inter a un attaquant pur comme Thuram, le PSG n’en a pas, Arsenal non plus… Nous n’avons pas à nous obséder à trouver un « 9 », aujourd’hui, nous en avons un et plusieurs options.»

Autre dossier chaud, celui du gardien de but. Et là aussi Deco a appuyé sur un nom, Joan Garcia de l’Espanyol de Barcelone : «nous avons deux gardiens, Szczesny et Ter Stegen, et nous verrons aussi ce que décidera Iñaki, car il lui reste un an de contrat. Nous devons chercher un autre gardien, compte tenu de son âge. Joan Garcia est un bon gardien. Je ne suis pas beaucoup les gardiens. Je peux donner mon avis sur les joueurs, mais je n’ai pas beaucoup de connaissances sur les gardiens. Au sein du département de recrutement, nous travaillons à recueillir des informations sur les meilleurs joueurs, et Garcia est un bon gardien de but.» Un ailier et un gardien, le FC Barcelone a déjà ciblé ses principaux dossiers pour cet été.