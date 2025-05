FC Barcelone : les déclarations étonnantes de Deco sur la prolongation de Lamine Yamal

C’est le joueur qui donne des frissons à tous les amoureux du football. Des frissons, il peut en donner aussi à sa direction, à Barcelone. La peur de le perdre, de ne pas avoir les épaules assez solides pour le conserver, d’un point de vue financier. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole assure pourtant que le club catalan a prévu de blinder le contrat de son prodige, encore âgé de 17 ans, avec un contrat longue durée et des émoluments juteux.

Sport parlait par exemple d’un contrat jusqu’en 2030, qui sera signé le jour des 18 ans de Lamine Yamal, le 13 juillet prochain. Avec une grosse revalorisation salariale et surtout une clause libératoire de nature à effrayer n’importe quel milliardaire. Interrogé dans l’émission El Món sur RAC1, le directeur sportif Deco a tenu à remettre les pendules à l’heure dans ce dossier forcément sensible.

Pas de folie pour Lamine Yamal

« La prolongation de Lamine Yamal est en bonne voie. Il a besoin d’un contrat équitable pour son âge. Peu importe qu’il soit le mieux payé ; il n’a pas demandé à l’être. Si nous renouvelons son contrat, ce serait la meilleure recrue de ces dernières années. L’important, c’est qu’il soit heureux, et nous parlons de contrats de quatre, cinq ou six ans. Sa maturité est extraordinaire. Il a le même âge qu’un de mes fils. C’est quelque chose de rare. Ce n’est pas normal qu’un joueur comme lui émerge avec autant de qualité, de confiance et d’autorité », a d’abord expliqué Deco, avant de parler de la suite.

« Mais il ne faut pas oublier qu’il a 17 ans et que de nombreux clubs ont appelé pour le contacter, mais nous ne voulons pas l’écouter. J’aimerais qu’il remporte le Ballon d’Or, mais il n’est pas le seul candidat du Barça à pouvoir le remporter ». Relancé sur l’identité des clubs qui ont approché le Barça pour Yamal, Deco a révélé : « l’année dernière, il a reçu des offres, mais pas cette année. Le PSG a posé des questions à son sujet, mais pas le Real Madrid. » Aujourd’hui, il paraît impossible de pouvoir déloger Yamal du FC Barcelone.